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Украинцам будут давать деньги на открытие бизнеса: нужно ли возвращать финпомощь

21 апреля, 14:59

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Спецкомиссии при Центрах занятости будут принимать решение, кому выдавать 15 "минималок", а кому – нет

Украинский Кабмин решил расширить число категорий лиц, которым помогут открыть свой бизнес, и в среду, 21 апреля, утвердил порядок предоставления помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченным семьям.

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Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Эта помощь будет беспроцентной возвратной финансовой помощью, которая предоставляется раз в безналичной форме за счет средств госбюджета неработающему трудоспособному лицу из числа членов малообеспеченных семей для организации предпринимательской деятельности и содействия ее экономической самостоятельности.

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Размер помощи не может превышать 15 размеров минимальных зарплат, установленных на 1 января. Вопрос о предоставлении такой помощи будут решать специальные комиссии при Центрах занятости.

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Помощь возвращается одной суммой в течение 30 дней по истечении трехлетнего срока с даты ее получения. Ее также можно возвращать частями согласно графику, но не дольше, чем три года.

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Сумма помощи, которая возвращается лицом, изъявившим желание вести предпринимательскую деятельность, уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и единого взноса на соцстрахование в течение трех лет.

Финансовая помощь не возвращается, если сумма уплаченных налогов и сборов превышает сумму полученной помощи, или если в первый год получения помощи трудоустроено по направлению центра занятости не менее двоих неработающих лиц из числа малообеспеченных лиц сроком не менее, чем два года.

Данный порядок вступает в силу с 1 января 2022 года. На эту дату минимальная зарплата в Украине будет составлять 6500 грн и в течение года может вырасти до 7700 грн. Таким образом, 15 "минималок", выплачиваемых в качестве помощи на открытие своего бизнеса, составят от 97500 до 115500 грн.

Напомним, еще в марте 2017 Госслужба занятости начала создавать центры развития предпринимательства, в том числе и для наших трудовых мигрантов. Их задача была подготовить безработных к будущей бизнес-карьере.

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Источник: Сегодня

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