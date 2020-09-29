Украина сделала шаг к запрету вейпов и электронных сигарет для несовершеннолетних

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 3628, которым предлагает запретить продажу электронных сигарет украинцам младше 18 лет. За него проголосовали 272 народных депутата. Документ устанавливает новые правила продажи электронных сигарет и вводит наказания за их нарушения.

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В законопроекте речь идет о продаже электронных сигарет в помещениях или на территориях, где запрещена розничная торговля сигаретами и алкоголем. Кроме того, законопроект предлагает запретить продажу товаров детского ассортимента, имитирующих табачные изделия или электронные сигареты.

За нарушения в этой сфере планируют наказывать штрафами – от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6 800 – 13 600 гривен).

А если правила нарушает лицо, которое в течение года уже штрафовали за такое же нарушение, его ожидает взыскание в размере от 800 до 1 400 необлагаемых минимумов (13 600 – 23 800 гривен) с конфискацией предметов торговли.

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За торговлю с рук электронными сигаретами и жидкостями для них хотят наказывать таким же штрафом с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи этих товаров.

Ранее в парламенте уже предпринимали попытки приравнять правила продажи электронных сигарет к обычным, но эти инициативы не находили поддержки.

Напомним, ранее ВОЗ опубликовала данные исследования, которые свидетельствуют, что каждый пятый подросток в Украине – вейпер. Как объясняют эксперты, это связано именно с тем, что продажа детям электронных средств для курения в Украине не запрещена законом.

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