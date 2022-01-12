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У клиента "Новой почты" обокрали дорогую посылку: что приехало в коробке

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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12 января, 13:27
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Сотрудник "Новой почты" сначала отказывался принимать у клиента претензию
Украинец получил обворованную посылку на "Новой почте"
Украинец получил обворованную посылку на "Новой почте" / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиент "Новой почты" пожаловался, что из посылки, которую он отправлял, пропали все запчасти от компьютера.

Об этом мужчина написал претензию в Facebook.

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По его словам, он отправлял компьютер с монитором, а человек получил полностью разобранную коробку, из которой "под чистую" достали все детали техники.

Тогда расстроенный клиент пошел на почту, чтобы написать претензию, сотрудник отказался ее принимать, пока не получит назад компьютер.

"Благо скинул человек фотку того что приехало, а в отделении в Козельце эту фотку к их претензии не прикрепили, также сработали ребята никак", – говорится в посте.

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В итоге претензию все же удалось написать, после того как разговор вели уже на повышенных тонах. Мужчина рассказал, что сотрудник позволил себе хамить и "рассказывать как жить надо в этой стране".

"По итогу ждем возврата того что осталось от компьютера, неизвестно что там еще с монитором. Почему "Новая Почта" из Сновска в Козелец тягала компьютер через Киев, а потом Бровары, если это рядом, не понятно, видать запутывали следы кражи", – предполагает клиент.

Также мужчина заверил, что не оставит этого просто так и обратиться в суд. Остальным он посоветовал фотографировать все до отправления и указывать реальную оценочную стоимость посылки.

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Что ответили в "Новой почте"?

Сотрудники почтового оператора отреагировали на жалобу и извинились за эту ситуацию перед клиентом. Также они пообещали детально разобраться в ситуации.

"Коллеги ни в коем случае не собирались Вас обидеть, а только информировали о процедуре оформления документа", – пишет представитель "Новой почты".

В "Новой почте" заявили, что сотрудники из отдела компенсации ждут данные клиента, чтобы рассмотреть вопрос компенсации за посылку.

Новая услуга "Новой почты" и "Нафтогаза"

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" и "Новая почта" запустили услугу смены поставщика прямо в почтовом отделении.

Для этого необходимо прийти в отделение "Новой почты" с пакетом документов (паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев) и попросить сотрудников оформить заявку.

Также нужно знать или записать свой EIC-код.

Ранее мы писали, как изменятся тарифы "Новой почты" в 2022 году и рассказывали, могут ли отказать в отправке посылки из-за коробки.

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