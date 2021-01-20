Трапезные и общественные приемные вместо ресторанов и фитнеса: как обходят локдаун

В ресторане – религиозная организация, в спорткомплексе – общественная. Предприниматели переоформляют свои заведения и могут успешно работать, несмотря на карантин. Хитростями, как выжить в локдаун и не обанкротиться, поделились с корреспондентами "Сегодня".

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Запорожье. Лотки с одеждой и промтоварами закрыты. Пока продолжается запрет на работу, предприниматели развернули свои прилавки в интернете. Любовь Федорченко, предпринимательница, первый локдаун должна была уволить трех сотрудников и едва не обанкротилась. Но выход нашла – начала продавать в интернете. Нынешний локдаун для Любови оказался уже не таким болезненным – за год нашла новых клиентов и привлекла тех, кто ранее покупал только на рынке.

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Прошлой весной на воротах закрытых рынков и магазинов предприниматели развешивали объявления с перечнем собственного товара и номерами телефонов. Но нашли более эффективный метод – создали интернет-сообщество, где бесплатно размещают предложения товаров или услуг. Юлия Назарова создала мебельную мастерскую и сейчас торгует исключительно в интернете.

В запорожском интернет-сообществе сейчас пятьдесят тысяч участников – предпринимателей и покупателей.

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Кропивницкий. Собственное ноу-хау по преодолению карантинных запретов придумали и в Кропивницком. Здесь продолжает работать спорткомплекс с тренажерными залами, фитнесом и бассейном. Клиентов пускают только по клубным картам. Их проверяет на входе администратор. Съемочную группу "Сегодня" в комплекс не пустили, но заверили – закон не нарушают. Как оказалось, спортивно-оздоровительный комплекс зарегистрирован как общественная организация, поэтому под карантин не подпадает. И пользуется спросом – люди идут вереницей.

Тернополь. Ресторан превратил в трапезную, а на базе бильярд-клуба основал религиозную организацию – так избежал карантина ресторатор из Тернополя Тарас Ковальчук.

"Заведение работает на самовыинос и доставку. Единственное, что прихожан пускаем по предварительным записям. Звонят и говорят – мы хотим потрапезничать, или хотим какие-то другие обряды", – говорит ресторатор.

За последний год тернопольской ресторатор получил около полсотни штрафов. Говорит, все уже обжаловал в суде.

Напомним, 24 января заканчивается срок действия "зимнего" локдауна, однако на этом карантин не закончится – вероятно, после этого Украина вернется к ограничениям "оранжевой зоны".

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