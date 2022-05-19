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Теперь не "сирота": российский McDonald's нашел себе покупателя

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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19 мая, 16:08
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Американская компания продает свой бизнес российскому предпринимателю, о сумме сделки пока не говорят
Работники ресторанов сохранят рабочие места минимум на два года
Работники ресторанов сохранят рабочие места минимум на два года / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

McDonald's в России продает свой бизнес предпринимателю из Новокузнецка Александру Говору. Сейчас он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири. Сумму сделки компания, идущая из России после 32 лет работы, не сообщила.

Об этом говорится в заявлении американской компании.

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"В рамках соглашения Говир приобретет весь портфель ресторанов McDonald's и будет управлять ими под новым брендом. С 2015 года Говир был франчайзи McDonald's и руководил 25 ресторанами в Сибири", – говорится в заявлении.

Работники ресторанов сохранят рабочие места минимум на два года. Новый владелец сети также принял действующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Соглашение должно получить одобрение регулирующих органов. При этом стороны рассчитывают закрыть ее в ближайшие недели.

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Напомним, что сеть из 850 ресторанов быстрого питания временно закрылась в начале марта на фоне санкций Запада, которые были введены из-за российской спецоперации на Украине. 16 мая стало известно, что McDonald's решил уйти с российского рынка и запустил процесс продажи российского бизнеса.

McDonald's полностью уходит из РФ

До полномасштабного вторжения РФ в Украину в России работали 850 ресторанов McDonald's. В них было трудоустроено 62 тыс. человек. Уже после начала войны все рестораны были закрыты, но компания продолжала платить зарплату всем своим сотрудникам.

Процесс выхода McDonald’s из российского бизнеса будет сопровождаться "деархизацией" всех ресторанов, то есть в России будет запрещено использовать названия, логотипы, брендинг и меню ресторанов. При этом компания оставит за собой права на товарный знак в РФ.

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Руководство компании отмечает, что рестораны не смогут продолжать работу в России из-за гуманитарного кризиса, спровоцированного войной, а также тем, что сохранение бизнеса в стране "более нецелесообразно и не соответствует ценностям компании".

Раньше мы рассказывали, как работает McDonald's в Украине, а также писали., как россияне на оккупированных территориях заставляют украинский бизнес работать по их правилам.

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