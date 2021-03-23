Українська
$ 27,69
33,01
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Telegram разбогател на миллиард долларов, но в долг

23 марта, 17:06

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Мессенджеру удалось воплотить в жизнь планы по продаже облигаций

Telegram привлек больше 1 миллиарда долларов после продажи собственных долговых облигаций. Покупателями ценных бумаг стали "крупнейшие и наиболее осведомленные инвесторы со всего мира". Эти деньги помогут компании реализовать стратегию монетизации, которую Telegram анонсировал в декабре 2020 года.

Реклама

Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. При этом стало известно, что 150 млн долларов компания получила от инвесторов из ОАЭ.

"Как я и говорил при запуске Telegram почти 8 лет назад, конечная цель Telegram – стать финансово устойчивым проектом, который может служить человечеству на десятилетия (или столетия) в будущем. Сегодняшние новости – еще один шаг к этой цели", – написал Дуров.

Читайте также: Суд разрешил СБУ забанить 4 Telegram-канала, связанных со спецслужбами РФ

Напомним, о том, что Дуров начал переговоры с инвесторами о привлечении миллиарда долларов в Telegram стало известно в январе 2021 года. Аналитики связывали острую необходимость в деньгах с тем, что в апреле 2021 года Дуров должен выплатить деньги инвесторам блокчейн-платформы TON.

В тренде
Трейдеры сорвали джентльменский уговор с Кабмином: почему на АЗС дорожает бензин
Реклама

Тогда же в Telegram четко заявили, что не будут брать на себя обязательства, предполагающие слияние, продажу или выход на биржу.

Также мы объясняли, как перенести переписку из WhatsApp в Telegram.

Фейковые новости распространяются через интернет-СМИ, соцсети и телеграмм-каналы. Как не стать жертвой дезинформации – объяснял сайт "Сегодня".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

финансирование Павел Дуров облигации монетизация Telegram

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Новая почта" повысила тарифы: сколько теперь стоят посылкиТранспорт
Почему бизнесу выгодно открыть зарплатный проект в ПриватБанке именно в марте
Почему бизнесу выгодно открыть зарплатный проект в ПриватБанке именно в мартеЭкономика
Новая пощечина Джеку Ма: власти Китая выдвинули требование к Alibaba Group
Новая пощечина Джеку Ма: власти Китая выдвинули требование к Alibaba GroupБизнес
В Украине усилят защиту прав работников, а ФОПов ожидают революционные изменения
В Украине усилят защиту прав работников, а ФОПов ожидают революционные измененияБизнес
В Украине возвращают
В Украине возвращают "карантинные" выплаты бизнесуБизнес
Как пандемия повлияла на зарплаты и безработицу в Украине? Цифры и факты
Как пандемия повлияла на зарплаты и безработицу в Украине? Цифры и фактыБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять