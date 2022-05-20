Такого раньше не видели: как в Украине могут уволить с работы во время войны

Рассказываем, как украинское законодательство позволяет работодателям увольнять работников во время военного положения

Уволить могут даже через мессенджер / Фото: Сегодня, Коллаж: Сегодня

Во время войны найти работу украинцам очень сложно. Однако уволиться стало легче. В условиях военного положения подать заявление на увольнение можно дистанционно.

На портале "Бесплатная правовая помощь" объяснили, насколько это законно.

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Изменения в законодательстве

На время военного положения в трудовом законодательство ввели некоторые изменения, однако по-прежнему уволиться можно следующими способами:

из-за расторжения трудового договора по инициативе работника;

с согласия сторон;

в связи с истечением срока действия трудового договора;

по расторжению трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа в случае изменений в организации производства и труда.

Сейчас работники могут не предупреждать работодателей за 2 недели о желании уволиться. Исключения только составляют те, кто вовлечен в общественно-полезные работы в условиях военного положения. И также работники, привлеченные к работам на объектах, которые относятся к критической инфраструктуре в районах, где ведутся боевые действия.

А вот работодатели могут уволить любого человека, если он нетрудоспособен, или даже когда находится в отпуске (исключение только отпуск по беременности и уход за детьми до 3 лет).

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Можно ли увольнять людей по электронной почте или мессенджеры

"В соответствии с частью третьей статьи 29 КЗоТ ознакомление работников с приказами (распоряжениями), сообщениями, другими документами работодателя относительно их прав и обязанностей допускается с использованием определенных в трудовом договоре средств электронной связи", – отмечают юристы.

В таком случае если работодатель и работник обменялись электронными документами, это считается подтверждением, что обе стороны с этими документами ознакомились.

Например, один из вариантов, как может произойти такой обмен и собственно, увольнение:

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работник имеет квалифицированную электронную подпись (КЭП), которой подписывает любое заявление, в том числе об увольнении и направляет его работодателю;

в ответ работодатель направляет работнику приказ, подписанный, в том числе с использованием КЭП.

Однако очень важно, чтобы такая процедура была прописана в актах организации, откуда таким способом увольняется работник

Если нет КЭП, то обмен документами может произойти по электронной почте или мессенджерах. Но затем организация должна создать протокол, в котором обязательно должна быть информация, утвержденная этим порядком.

Могут возникать споры

Юристы подчеркивают, что все же, если возникнет трудовой спор и будет проходить суд, доказательствами будут выступать акты, где зафиксирована процедура обмена электронными документами между работодателем и работником. Если таких актов и подтверждений не будет, вероятно, что спор выиграет работник.

"Об этом говорится в постановлении Верховного Суда от 3 декабря 2018 года по делу № 686/21222/16-ц, в соответствии с которым при отсутствии предварительного согласия сторон трудовых правоотношений на обмен официальными документами средствами электронной связи, такие документы имеют подаваться в бумажной форме с оригинальной подписью автора документа, поскольку направление заявления средствами электронной связи не дает возможности другой стороне установить настоящее волеизъявление заявителя", – отмечают юристы.

Оснований для увольнения стало больше

"Сегодня" уже рассказывали, что в Украине расширили основания для увольнения работников во время войны, а именно: невозможность обеспечивать условия труда из-за уничтожения имущества в результате боевых действий. В дополнение к этому вводится специальная процедура увольнения таких работников.

Также там указано еще одно дополнительное основание для расторжения трудового договора. отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев.

Мы также рассказывали, как в Украине снизилась средняя зарплата, и какая разница между простоем и приостановкой трудового договора во время войны.