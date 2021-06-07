Сталь на 20 тысяч Эйфелевых башен, саркофаг ЧАЭС и политехника: "Метинвесту" исполнилось 15 лет

За годы работы компании из украинской стали строили объекты в разных уголках мира – от Лондона до Панамского канала

"Метинвесту" - 15 лет / Фото: Сегодня, Пресс-служба Группы Метинвест

Крупнейшей промышленной компании Украины "Метинвест" исполнилось 15 лет. Это – один из крупнейших работодателей Украины, где трудятся более 80 тысяч официально устроенных сотрудников, а сумма выплаченных налогов за время работы компании составила 165 млрд гривен.

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За годы работы "Метинвест" выплавил столько металла, что его хватило бы для возведения 20 тысяч Эйфелевых башен, сообщается на сайте, посвященном 15-летию компании.

Вот еще несколько интересных фактов о "Метинвесте":

Из украинской стали, выплавленной компанией, построено самое высокое здание Лондона The Shard, самый большой парусник Flying Clipper и даже ворота Панамского канала.

В Украине сталь компании тоже использовалась в многочисленных объектах. Это – стадион "Донбасс Арена" в Донецке, НСК "Олимпийский" в Киеве, саркофаг над Чернобыльской АЭС , пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск в Киеве.

, пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск в Киеве. За время работы компания инвестировала в развитие украинских городов 2,5 млрд гривен. "Метинвест" оснащает больницы, помогает бороться с пандемией COVID-19, поддерживает экологические проекты, строит спортивные объекты, развивает общественный транспорт, а в 2021 году начал строительство университета "Метинвест Политехника", где украинцы получат возможность учиться бесплатно востребованным профессиям.

Проект "Политехники" / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест

Группа отказалась от налоговых каникул предложенных государством во время пандемии COVID-19. Это позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать заработную плату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия.

Предприятия "Метинвеста" – Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи – в июле-сентябре 2020 года перечислили в казну города подоходный налог и плату за землю в двойном размере. За этот период "Метинвест" дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 млн грн.

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На сайте, посвященном 15-летию компании, можно также ознакомиться с видео-проектом "Робимо українське" об украинцах, которые совершают что-то особенное для Украины, что делает ее известной во всем мире. Первым героем сериала стал руководитель Киевского международного кинофестиваля Молодость Андрей Халпахчи.

Также с помощью смартфона можно посмотреть в дополненной реальности объекты, возведенные из стали компании "Метинвест".