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США сняли санкции с Xiaomi – китайцы выиграли суд против Пентагона

26 мая, 15:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Акции китайского технологического гиганта вернутся в престижный индекс, их смогут свободно покупать американские инвесторы

Xiaomi покидает черный список в США

Xiaomi покидает черный список в США / Фото: AFP, REUTERS

Китайская телекоммуникационная корпорация Xiaomi выиграла суд и добилась отмены решения Пентагона о внесении этой компании в санкционный список "китайских военных предприятий". Таким образом, американские инвесторы снова получат право покупать акции и облигации Xiaomi.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление Xiaomi на фондовой бирже Гонконга. Кроме того, провайдер FTSE Russell заявил, что вернет акции производителя смартфонов в свои индексы.

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Предполагается, что ценные бумаги Xiaomi будут добавлены в индекс FTSE Global Equity Index Series (GEIS) двумя траншами: 50% с открытия торгов 7 июня, а оставшаяся часть – 21 июня. Также в июне будет проведена оценка компании на предмет соответствия требованиям включения в индекс FTSE China 50.

В тренде
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После этих заявлений акции Xiaomi подорожали на 5%.

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Напомним, ранее Федеральный суд США временно останавливал действие санкций против Xiaomi, но это решение не было окончательным.

До этого США также внесли в черный список четыре китайские компании – China Construction Technology, China International Engineering Consulting, China National Offshore Oil и Semiconductor Manufacturing International.

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