Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Совсем не сладко. Производитель легендарных шоколадных конфет обанкротился

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
30 ноября, 14:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Компания не смогла выплатить зарплату за ноябрь и рождественские премии 140 работникам предприятия
Знаменитые «Моцарт» с начинкой из марципана
Знаменитые «Моцарт» с начинкой из марципана / Фото: Коллаж: Сегодня

В Австрии производитель знаменитых шоколадных конфет "Моцарт", компания Salzburg Schokolade, обанкротился из-за пандемии коронавируса, которая практически парализовала работу предприятия.

Как сообщила газета Salzburger Nachrichten, компания не смогла выплатить зарплату за ноябрь и рождественские премии 140 работникам предприятия.

Реклама

Гендиректор компании Кристиан Шюгерль отправил письмо сотрудникам, в котором сообщил, что из-за пандемии сократилось число туристов. В это время все магазины в Вене и Зальцбурге были закрыты. Также, к значительному снижению продаж привело и то, что сократилось число праздничный мероприятий, куда поставляли конфеты.

"Дополнительными причинами стали локдаун, значительное увеличение цен на сырье и электроэнергию, рост затрат на зарплаты, логистику и упаковочные материалы" , - отметил Шюгерль.

Несмотря на то, что Salzburg Schokolade получила господдержку, она понесла огромные убытки и руководство решило признать банкротство. Сотрудникам посоветовали обратиться в Трудовую палату страны.

Реклама

Что известно о компании?

Австрийская Salzburg Schokolade находится возле Зальцбурга. Компания с 1897 году выпускает шоколад и конфеты. Знаменитые "Моцарт" с начинкой из марципана, изобретенные зальцбургским кондитером Паулем Фюрстом в 1890 году.

"Моцарт" компания выпускает эксклюзивно для австрийского подразделения американской компании Mondelez под брендом Mirabell, а также марципан, шоколад, шоколадные батончики, медали, вафли и всевозможные сладости под брендами Bobby, Maria Theresia Taler, Salzburg Confiserie, Nordpol.

Для пекарен и кондитеров компания поставляет полуфабрикаты, такие как нуга, марципан, глазурь. Завод несколько раз менял владельцев, с 2014 года большая часть акций принадлежит компании Philipp Harmer Beteiligungs, небольшая доля есть у гендиректора Шюгерля.

Реклама

Ранее сообщалось, что кондитерская компания "АВК" признана банкротом из-за непогашенных долгов перед кредиторами. Но, позже в компании опровергли эту информацию.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.17

Российский рубль (₽)

0.3644

Евро (€)

30.65

Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Опрос
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Монетный двор
Новые 5 грн - в честь года тигра!
В коллекцию
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,32
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,97
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять