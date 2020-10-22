Soft2Bet: мультибрендовость позволяет всегда быть в тренде

С несколькими брендами можно неоднократно монетизировать один и тот же трафик

Генеральный директор группы операторов казино и букмекерских контор Soft2Bet Борис Чайкин рассказал, что бизнесмены, стремящиеся к диверсификации, должны рассмотреть возможность развития нескольких брендов в своем портфеле, если они хотят добиться успеха на сегодняшнем конкурентном рынке.

Благодаря волне слияний и поглощений, которые произошли в азартной индустрии за последние несколько лет, ощущается значительный сдвиг в сторону мультибрендового бизнеса. Большинство аналитиков ожидают, что тенденция к консолидации сохранится или даже ускорится, особенно с учетом проблем, вызванных пандемией нового коронавируса (Covid-19). Для всех операторов сегодня есть веские основания для расширения своего портфеля за счет включения в него нескольких торговых марок.

По словам Бориса Чайкина, тенденция мультибрендового бизнеса продолжает набирать обороты. С одним брендом на достижение желаемых результатов могут уйти годы, а с несколькими можно неоднократно монетизировать один и тот же трафик.

Гендиректор Soft2Bet сравнил работу одним брендом с постоянным просмотром одного и того же кино, которое быстро надоедает зрителю. Так же, по его мнению, и в игорном бизнесе. Необходимо поддерживать постоянный интерес игроков путем разнообразия.

Стратегия диверсификации

Особенно актуальной эта стратегия оказалась в условиях пандемии, когда многие спортивные события были отменены. Не все компании были готовы к такому повороту событий, поэтому не могли предложить своим клиентам что-то новое. Для дальнейшего маркетингового развития им пришлось привлечь больше инвестиций.

По мнению Чайкина, такую стратегию Soft2Bet с большим успехом использует в своем собственном подразделении B2C. Прежде чем выйти на рынок B2B, после запуска в 2016 году группа казино и букмекерских контор в первые годы своего существования развивала ряд отдельных сайтов. Сегодня их уже более 15. Эта стратегия диверсификации позволила компании адаптировать свои торговые марки для удовлетворения потребностей различных типов игроков, так как каждый из них ориентирован и адаптирован для разных регионов, возрастных групп, полов и интересов.

Индивидуальный подход к новым рынкам

Борис Чайкин считает, что аудитории необходимостью предложить что-то уникальное, а не просто еще один общий шаблон казино или букмекерской конторы.

"Ключевые элементы, на которые вам следует обратить внимание, – это географические координаты и соответствующая локализация, платежные решения, инструменты борьбы с мошенничеством и AML, ответственная игра и поддержка клиентов".

Например, запуск сайта Irokobet произошел в результате запроса клиента на бренд, который понравился как африканским игрокам, так и игрокам в Новой Зеландии. Чтобы узнать о таких запросах общества, необходимо глубокое понимание конкретных рынков. Для этого необходимо проведение обширных маркетинговых исследований и анализа на ранних этапах проектирования. Методика маркетинга продукта до его запуска также является важной частью процесса.

Чайкин добавляет, что без высокого уровня подготовки операторам будет сложно выйти на игровой рынок, в котором ограничена аудитория и большая конкуренция. Рынок нуждается в свежих, геймифицированных, уникальных и современных игроках.

Soft2Bet – молодая, но амбициозная, нацеленная на результат компания. На данный момент группа операторов казино и букмекерских контор продвигает по всему миру более 20 брендов. Компания успешно запустилась в Японии, Индии, Бразилии и ряде стран Европы. Накануне компания представила новый сайт ставок на спорт CampoBet в Швеции, а на Мальте команда Soft2Bet переехала в новый, просторный офис, который соответствует новым вызовам в условиях пандемии коронавируса. Все это было сделано за 4 года с момента открытия первой букмекерской конторы Malina.

Четыре года работы не прошли бесследно. За это время группа отметила несколько важнейших этапов: запуск 20 торговых марок, интеграцию 50 поставщиков казино и 60 платежных систем, а также создание букмекерских контор и получение лицензий у компаний SGA и MGA. Также Soft2bet сумела внедрить полный набор маркетинговых и партнерских программ, включая создание партнеров 7StarsPartners.

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