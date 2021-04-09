Smartlead отзывы о системе продаж Владимира Солошенко перевалили за несколько тысяч

Рынок интернет-коммерции развивается огромными темпами. Сильному переходу и вовлечению способствовала нынешняя ситуация в мире в связи с эпидемией. Объем интернет-рекламы в прошлом году уже стал выше традиционной и этот тренд только растет. В интернет сейчас стремятся практически все. И если еще несколько лет назад мало кто решался купить холодильник через интернет – сейчас это становится привычными и незаменимыми возможностями.

Сейчас самое лучшее время для входа в рынок. Количество потребителей растет, они все больше привыкают оплачивать в сети и заказывают там уже практически все. И если вы планируете выход в сеть и получить доступ к миллионам платежеспособных покупателей – вам поможет в этом Владимир Солошенко и его авторская система продаж Smartlead. Уже в следующую среду Солошенко и Тарас Левчик проведут бесплатный вебинар, где расскажут на реальных примерах и кейсах, насколько это доступно и просто – начать свой бизнес в сфере интернет-коммерции.

С появлением растущего спроса появляется и большое количество онлайн-школ, которые этому обучают. Но здесь важно понимать ключевую вещь – при выборе школы обязательно обратите внимание на бекграунд спикеров, сейчас слишком много теоретиков. Оптимальнее всего склоняться к тем, у кого есть реальный и практический подтвержденный опыт за плечами, кто рисковал собственными деньгами и потратил тысячи долларов на тесты для поиска рабочей и эффективной стратегии. Именно поэтому тысячи предпринимателей уже выбрали Smartlead – Владимир Солошенко и Тарас Левчик несколько лет перед тем, как обучать, сами шли сквозь ошибки и успехи, пока не нашли наилучшую систему для работы, которой они теперь успешно делятся с другими.

Основным преимуществом обучения в Smart Lead есть то, что система Солошенко позволяет начать продавать свои товары сразу на миллионную аудиторию с совершенно любым ассортиментом товаров. Вы получаете возможность сразу в несколько кликов выйти на крупнейшие маркетплейсы, такие как: Rozetka, Prom, Allo, Olx и продавать свои товары на их аудиторию. При этом вам не нужно быть специалистом и иметь сильные технические навыки. Вам всего лишь нужно пройти обучение и в одном из пакетов вы получите полноценный интернет-магазин с огромным функционалом, стоимость которого обычно в агентстве составляет 7000$ и выше.

При этом работать вы сможете из любой точки мира и есть возможность даже не иметь своего товара, складов и сотрудников. Владимир Солошенко предоставит вам базу проверенных поставщиков с наилучшими условиями по всем категориям товаров. Почти все они согласны работать по моделе дропшиппинга – где вы сможете зарабатывать свою маржу, а всю работу будут выполнять за вас.

Smart Lead отзывы

Только за последние 2 года учениками системы Смартлид стали несколько тысяч предпринимателей, которые успешно развивают свое дело благодаря методологиям Тараса Левчика и Владимира Солошенко. Сейчас про Smartlead отзывы можно прочитать на множестве сайтов и форумов в сети.

И кроме того, в момент присоединения к команде Смарт Лид вы получаете доступы в закрытое комьюнити предпринимателей, которые всегда посоветуют и подскажут друг другу. Именно благодаря этому многие ученики добились выдающихся результатов.

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