Сколько стоит подключение к "космическому интернету" Илона Маска: первые цены

Глобальная сеть интернет-покрытия Starlink потребует от бета-пользователей 99 долларов в месяц плюс одноразовую уплату 499 долларов за оборудование – пользовательский терминал, монтажный штатив и маршрутизатор. Первое время скорость подключения и задержка будут "плавать" и возможны короткие периоды отсутствия связи. Стабильная работа сервиса ожидается к середине 2021 года.

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Об этом сообщает Arstechnica, ссылаясь на письма от SpaceX. Письма начали получать жители США, которые ранее зарегистрировались на сайте Starlink и выразили желание принять участие в расширенном коммерческом тестировании сервиса спутникового интернета.

Как следует из письма SpaceX, пользователей настраивают "не ждать от связи чего-то фантастического". В первые месяцы скорость передачи данных будет варьироваться от 50 Мбит/с до 150 Мбит/с, а задержка составит от 20 мс до 40 мс.

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В то же время, в Starlink подчеркивают, что пользователи получат вполне конкурентный интернет, который не будет зависеть от наземных операторов связи, разрывов на линиях, повреждений оптоволокна, погодных условий и прочих проблем, свойственных наземным операторам.

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"Приобретя оборудование один раз дальше можно будет переезжать по стране любое число раз и возить с собой свой спутниковый интернет, не ожидая больше до недели подключения к новому местному оператору", – говорится в письме SpaceX.

Сколько всего писем разослала SpaceX жителям США – на данный момент неизвестно. Ранее компания сообщала, что число заявок на подключение на сайте Starlink превысило 700 тысяч.

Напомним, SpaceX 18 октября успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая доставила на орбиту еще 60 мини-спутников Starlink. Это уже 14-й запуск интернет-спутников с мая 2019 года, теперь на орбите находятся 833 спутника.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите купные группировки спутников для глобального интернет-покрытия. Среди них также – OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon.

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