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Скандал с древесиной для стульев IKEA: появились результаты проверки

2 октября, 16:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Независимый аудит проводили две компании

Шведская компания IKEA закончила независимый аудит своей цепи поставок в Украине в связи с обвинениями в использовании незаконно заготовленной древесины для производства стульев. Проверка не обнаружила доказательствтого, что незаконно заготовленная древесина попала в цепочку поставок.

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Об этом сообщили в самой компании, передает Интерфакс-Украина.

Также в компании подчеркнули, что оба расследования Earthsight, в которых и говорилось о "черной" древесине, указали на "неопределенную интерпретацию" закона о санитарных рубках в течение сезона тишины.

Независимыми аудиторами выступали Assurance Services International (ASI), и FSC (Forest Stewardship Council/"Лесной попечительский совет").

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Напомним, британская неправительственная организация Earthsight 23 июня 2020 года опубликовала исследование, в котором утверждала, что поставщики древесины для IKEA из Украины якобы незаконно получают часть сырья. Речь шла о вырубке бука в Карпатах для производства стульев Terje.

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Также сообщалось, что с конца мая-2020 каждый украинец может проверить, законно ли рубят деревья в лесу, в котором он оказался, и оказать противодействие черным лесорубам. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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