Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
СНБО в Харькове СНБО в Харькове Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Шантаж и отказ от сотрудничества: как украинские супермаркеты "нагибают" поставщиков

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 февраля, 14:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Поставщики жалуются на "скидочный" шантаж супермаркетов
Как украинские супермаркеты "загоняют" поставщиков
Как украинские супермаркеты "загоняют" поставщиков / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

На фоне постоянных акций в супермаркетах предприятия постоянно жалуются на убыточность производства. Торговые сети заставляют производителей соглашаться на скидки, угрожая отказом от сотрудничества.

Об этом сообщает глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский в интервью "Главкому".

Реклама

Он говорит, что торговые сети шантажируют производителей, а те вынуждены идти на постоянные скидки, чтобы и дальше сотрудничать друг с другом.

Эксперт рассказывает, если продукт поставляется, например, на 100 грн, то сеть добавляет свою наценку 15%. Соответственно, на полке он уже стоит 115 грн. Но поставщик получает оплату не 100 грн, а 70, потому что 30% он вынужден отдать сетям за различные навязанные ему виды услуг.

"Если молоко, о котором вы говорите, стоит 38 грн за упаковку, то вычитаем 15% и получаем 34 грн – именно по такой цене товар был поставлен производителем", – объясняет Чагаровский.

Реклама

Соответственно, этот продукт вынуждены продавать за 25 грн, на каждой такой упаковке теряется 9 грн. Вдобавок ко всему, цены на энергоносители в стране растут все больше и больше.

Цены на хлеб бьют рекорды

Стоимость хлеба достигла рекордного уровня за последние пять лет. Супермаркеты сейчас продают 600 гр хлеба почти за 26 грн, хотя месяцем раньше цена колебалась на уровне 25,20 грн.

Реклама

Дороже стало покупать и нарезной хлеб. Сейчас на такую покупку придется потратить 25,50 грн, а в январе цена была 23,40 грн.

Напомним, что в Украине существенно выросли цены на гречку. Только за последние полгода популярная крупа подорожала на 15% и цена за один килограмм приближается к 50 гривен.

Раньше мы тоже рассказывали, к каким методам прибегают супермаркеты, чтобы заставить нас платить и покупать больше.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева У клиентов "Нафтогаза" проблемы с электронными платежками – что делать София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Шантаж и отказ от сотрудничества: как украинские супермаркеты "нагибают" поставщиков Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий У клиентов "Нафтогаза" проблемы с электронными платежками – что делать Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Больше новостей
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43336.06

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

3088.38

Litecoin (LTC)

132.52

Ripple (XRP)

0.82

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.88

Российский рубль (₽)

0.3749

Евро (€)

31.88

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
11 февраля. Томас Эдисон. Ровно 175 лет назад в этот самый день 1847 года появился на свет (фраза, наделенная сразу многими смыслами!) один из величайших изобретателей в истории человечества…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,11
33,50
33,00
32,00
18,05
33,85
32,85
31,82
19,05
35,49
34,99
34,59
19,48
38,09
34,50
33,00
19,01
38,49
35,43
34,93
18,74
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
37,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять