Українська
$ 27,05
31,85
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Санкции СНБО против Wildberries. Почему компанию закрыли в Украине

24 июля 2021 12:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Компания "продавала" в Украине российскую пропаганду

Глава Минкульта назвал причину санкций против Wildberries. Коллаж "Сегодня"

Глава Минкульта назвал причину санкций против Wildberries. Коллаж "Сегодня"

Санкции Совета по нацбезопасности и обороне против российской компании Wildberries – это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской пропаганды.

Реклама

Об этом министр культуры Александр Ткаченко написал в своем Telegram-канале.

По его словам, ритейл из российской Wildberries "продавал" российскую пропаганду и форму российских солдат. Теперь компания не будет работать в Украине.

"Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам – не место в Украине. Минкульт будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг – российские ОТТ-платформы", – сказал Ткаченко.

Напомним, 18 июня СНБО провел очередное заседание, рассмотрев четыре основных вопроса. Они касаются оборонной сферы, санкций и использования природных недр. Под удар попали известные лица. Читайте подробнее о принятых решениях.

В тренде
Курс евро впервые за год упал ниже психологической отметки
Инвалюта резко подешевела
Реклама

Кроме того, Владимир Зеленский объяснил, почему в последнее время все больше воплощает в жизнь свои решения с помощью Совета национальной безопасности и обороны.

О других новостях Украины и мира смотрите в сюжете "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Новая почта" добилась своего – гигантский штраф за посылку в 500 гривен отменилиБизнес
Тележки с секретом и искусственные запахи. Как магазины заставляют нас покупать ненужную еду
Тележки с секретом и искусственные запахи. Как магазины заставляют нас покупать ненужную едуЭкономика
Кубраков продал свою долю в бизнесе: сколько получил министр
Кубраков продал свою долю в бизнесе: сколько получил министрБизнес
Xiaomi обогнала Apple и стала вторым в мире производителем смартфонов
Xiaomi обогнала Apple и стала вторым в мире производителем смартфоновБизнес
Санкции СНБО против Wildberries. Почему компанию закрыли в Украине
Санкции СНБО против Wildberries. Почему компанию закрыли в УкраинеБизнес
НБУ отменил ограничения на покупку валюты для бизнеса и ФОПов
НБУ отменил ограничения на покупку валюты для бизнеса и ФОПовФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять