Салоны красоты будут работать во время локдауна, но есть два условия

Министр здравоохранения рассказал о работе парикмахерских во время жесткого карантина

Во время локдауна с 8 по 24 января в Украине разрешат работу парикмахерских и салонов красоты. Два основных условия для такого бизнеса:

работать с клиентами исключительно по предварительной записи;

не позволять клиентам ожидать своей очереди внутри помещения.

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Об этом заявил на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

Спортзалы, фитнес-залы и бассейны работать не будут. Заниматься спортом можно будет только на улице. А вот общественный транспорт остановлен не будет.

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Напомним, режим чрезвычайной ситуации и текущий карантин продлили до 28 февраля.

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Как сообщали новости "Сегодня", пред тем, как вводить жесткие ограничения, в Украине приняли законы о поддержке бизнеса на время локдауна. Выплаты начнутся уже в декабре.

Видео: Сегодня

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