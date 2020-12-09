Салоны красоты будут работать во время локдауна, но есть два условия

Во время локдауна с 8 по 24 января в Украине разрешат работу парикмахерских и салонов красоты. Два основных условия для такого бизнеса:
- работать с клиентами исключительно по предварительной записи;
- не позволять клиентам ожидать своей очереди внутри помещения.
Об этом заявил на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов.
Спортзалы, фитнес-залы и бассейны работать не будут. Заниматься спортом можно будет только на улице. А вот общественный транспорт остановлен не будет.
Читайте также: Карантинная помощь: какие доплаты и льготы введут в 2021 году
Напомним, режим чрезвычайной ситуации и текущий карантин продлили до 28 февраля.
Как сообщали новости "Сегодня", пред тем, как вводить жесткие ограничения, в Украине приняли законы о поддержке бизнеса на время локдауна. Выплаты начнутся уже в декабре.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк