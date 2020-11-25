С предпринимателя взыскали 8 млн гривен за продажу масок за границу

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы разоблачил украинскую предпринимательницу на уклонении от уплаты налогов на сумму около 8 млн гривен при продаже медицинских масок за границу.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следователи установили, что предприниматель указывала в документах заниженную цену товара.

"В ходе расследования уголовного производства установлено, что при реализации гражданину КНР более 300 тыс. масок и респираторов, которые в дальнейшем были экспортированы в Королевство Испания, предприниматель указывала в финансово-хозяйственной документации заниженную цену, вследствие чего не отразила в налоговой декларации сумму средств фактически полученного чистого облагаемого налогом дохода", – говорится в сообщении.

Впоследствии в ходе досудебного расследования предприниматель заплатила в государственный бюджет более 3 млн грн единого налога, а предприятия-производителя масок – более 5 млн грн налога на прибыль.

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По результатам предварительного расследования прокурор направил в суд ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с уплатой налогов и возмещением вреда, причиненного государству их несвоевременной уплатой.

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