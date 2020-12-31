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С 1 января изменятся лимиты и налоги для ФОПов

31 декабря, 13:14

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Систему расчетов перекроили, а предпринимателей на общей системе обяжут иногда платить ЕСВ

С 1 января 2021 года в Украине лимиты для физлиц-предпринимателей (ФЛП, ФОП) будут считаться по-новому. Раньше цифры были фиксированными, теперь же лимиты привязываются к минимальной зарплате и будут изменяться вместе с ней, сообщает сайт "Сегодня".

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Так, с 1 января для субъектов предпринимательства, которые используют упрощенную систему налогообложения, устанавливаются такие годовые лимиты:

  • ФЛП 1 группы – 167 минимальных зарплат. С 1 января 2021 года это 1 002 000 грн (старый лимит 1 млн грн);
  • ФЛП 2 группы – 834 минимальных зарплат, или 5 004 000 грн (старый лимит 5 млн грн);
  • ФЛП 3 группы – 1167 минимальных зарплат, или 7 002 000 грн (старый лимит 7 млн грн).

Читайте также: Украинцев заставляют платить за несуществующие ФОПы. Как списать налоговый долг

Также меняются правила уплаты ЕСВ для физлиц-предпринимателей.

Освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) физлица-предприниматели (ФЛП), которые работают как наемные работники – при условии, что ЕСВ платит работодатель. При этом подавать отчетность ФЛП по-прежнему должны.

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А ФОПы на общей системе налогообложения (не "упрощенцы"), самозанятые лица и фермеры теперь не должны будут платить ЕСВ за месяцы, в которых они не получали доход.

О том, что еще изменится в новом году, считайте на сайте "Сегодня" в материале "Вместе с пенсией вырастут налоги, а сигареты подорожают: что изменится для украинцев с 1 января".

А о том, чего ждут от власти ФОПы, смотрите в сюжете "Сегодня":

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налоги Налоговый кодекс ЕСВ лимиты ФЛП

Источник: Сегодня

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