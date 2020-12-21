Рынок труда стремительно меняется. Кто сможет найти работу в Украине

За ближайшие пять лет искусственный интеллект изменит рынок труда – исчезнут 85 млн рабочих мест, зато появится 97 млн новых. В том, что это значит для Украины, и какие навыки помогут заработать на хлеб в нашей стране, узнавал корреспондент "Сегодня" Сергей Антонов.

Реклама

Как меняется рынок труда в Украине

Эксперты признают: 21-й век действительно поставил на грань существования огромное количество специальностей. В Украине уже падает спрос на бухгалтеров и банковских работников – их функции будет выполнять современное программное обеспечение. Именно оно позволит, в первую очередь, малым предпринимателям самостоятельно вести отчетность и аудит, а также формировать смету.

Аналитиков и логистов заменит искусственный интеллект. Кассиров уже теснят отделы самообслуживания, а почтальонов – почтоматы. Охранников и вахтеров заменяют системой электронных пропусков, билетеров – автоматизированными сканерами билетов. На очереди копирайтеры, корректоры и журналисты. Последний, говорят, скоро заменят дроны.

То есть, пришло время подыскивать новые специальности.

"В 2020 году появились новые профессии. Это специалист по окружающей среде и здоровью, специалист по общественному здоровью, эксперт по оценке медицинских технологий", – говорит руководительница отделения профориентации Киевского центра занятости Инна Мякута.

Реклама

Рекрутеры успокаивают: сферы, которые завязаны на работе с людьми и технологиями, все равно останутся популярными. Это – маркетинг, пиар, IT и телеком, а также сфера продаж. Низким спросом уже сейчас пользуются специальности из сферы добычи сырья.

Но и это не конец. Научно-технический прогресс не пожалел даже водителей. Один из американских стартапов, который разрабатывает беспилотные грузовики, уже выиграл контракт почтовой службы на осуществление перевозок. А в Эстонии уже работают беспилотные миниавтобусы.

В Украине еще в 2016 году тестировали доставку товаров с помощью дронов. Пока что дальше демонстрации дело не зашло, но в этой сфере Украина – все равно на передовой.

Да и пандемия коронавируса ускорила переход на новые технологии:

"Для многих компаний этот год – как пять лет. Это по темам цифровизации и ее масштабам", – подсчитал эксперт Владимир Бандура.

Украина не так активно, но все же приобщается к мировым тенденциям. В 2010-м нас убеждали, что лидерами на рынке труда вскоре станут нанотехнологи и знатоки космической отрасли. И вот, в 2020-м этот прогноз имеет все шансы стать реальным. Это, например, доказывает операция, которую провел робот во Львовской больнице скорой помощи. Пациенту удалили грыжу на пищеводе.

"Это дает перспективы для улучшения оказания помощи пациентам, уменьшения количества осложнений, более быстрое восстановление пациентов", – рассказывает хирург Львовской больницы скорой помощи Андрей Стасишин.

Реклама

На кого переучиваются украинцы

Бывший юрист Олег Николаев неожиданно нашел новое призвание в кофе. Теперь он – бариста. Олег говорит, что благодаря сноровке уже превзошел конкурентов. Варит минимум на 10 чашек в день больше, чем его коллеги. Зарплата баристы стартует от 9000 гривен, в зависимости от расположения места.

"Профессия баристы интересна тем, что сам мир кофе – очень большое. Есть много информации о кофе, а бариста – это своего рода экскурсовод", – делится впечатлениями Олег.

А вот фуд-блогер Мария Сердюк – бывшая журналистка. Она – в десятке лучших фуд-блогеров Украины и позиционирует себя как главного "котлетоведа". По ее теории, вся еда в мире – это сборник котлет и вариаций на тему. Новая карьера Марии началась с развлекательного блога, который потом стал прибыльным брендом.

Оксана Дарвинчук и Александр Джига нашла свое призвание в сити-фермерстве. Это новое и весьма прибыльное направление в сельском хозяйстве, когда зелень, грибы, овощи, ягоды выращиваются в городе, а не за его пределами.

Читайте также: Не только IT: кому и почему стоит идти в энергетику

Реклама

Оксана выращивает микрогрин – очень полезные проросшие семена сои, люцерны, фасоли, гороха, подсолнуха, редиса и т.д. Александр – на полутора гектарах земли создал небольшую трюфельную ферму.

Как видим, уменьшение количества профессий не оставляет украинцев без работы. Тем более, что можно работать на иностранных заказчиков, не переезжая из Украины. Для этого нужно знание языка и компетенции, которых ждет работодатель.

Требования к соискателем тоже меняются. Теперь идеальный сотрудник должен быть гибким, склонным к постоянному обучению и развитию.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама