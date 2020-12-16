Рынок труда изменился навсегда. Безработных все больше, а людей заменяют машины

Мир после окончания пандемии коронавируса уже не вернется к прежней структуре рынка труда. И это касается не только удаленной работы. Усиливается неравенство, ускоряется автоматизация и цифровизация... Эти факторы в сочетании с COVID-19 уже оставили без работы миллионы сотрудников, и к 2025 году это число вырастет в разы. Но проблему можно решить обучением и заменой устаревших навыков новыми.

Реклама

Об этом говорится в традиционном отчете Future of Jobs от Мирового экономического форума. Документ с данными из 35 стран проанализировали в Vice. Сайт "Сегодня" выбрал главное.

→ Количество безработных растет

Если сравнить кризис 2008-2009 гг. с коронакризисом, окажется, что нынешние проблемы куда серьезнее прошлых. В 2010 году безработица в ОЭСР (37 стран мира) достигла пика на уровне 8,5%. Теперь же, по прогнозу Международной организации труда, пик может составить 12,6% к концу 2020 года. Еще 97,3 млн человек, или примерно 15% рабочей силы, подвергаются высокому риску увольнения (оценка МВФ).

В итоге:

83% (!) компаний планируют ускорить автоматизацию задач;

30% намерены временно переназначить сотрудников для выполнения других задач

28% планируют временное сокращение своей рабочей силы;

14% будут постоянно сокращать штат;

1% компаний планирует увеличить свой штат.

Реклама

→ Рабочие места исчезнут. На кого переучиваться?

Время, затрачиваемое на выполнение задач людьми и машинами, будет равным уже к 2025 году. Это станет препятствием в работе 15% сотрудников по всему миру. Речь идет о 85 миллионах исчезнувших рабочих мест. И это значит, что 85 млн человек должны к 2025 году или стать безработными, или освоить новые специальности.

Но автоматизация имеет тенденцию уничтожать одни рабочие места, создавая другие. Поэтому рабочих мест появится даже больше, чем исчезнет, – 97 млн. На эти места подойдут представители таких специальностей:

аналитики данных;

ученые;

специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению;

инженеры-робототехники;

разработчики программного обеспечения и приложений;

специалисты по цифровой трансформации;

специалисты по автоматизации процессов;

специалисты с сфере информационной безопасности;

специалисты по "интернету вещей".

→ У человека есть конкурентное преимущество

Несмотря на постепенную замену людей машинами, аналитики уверены: акцент рынка труда сохранится на человеческом взаимодействии. Это значит, что вырастет спрос на рабочие места в сфере ухода, в маркетинге, продажах и производстве контента, а также культуры.

Реклама

"Основной акцент делается на явно человеческих навыках. Те, кто работает, тяжело проходят курсы личного развития, рост которых в этом сегменте составил 88%. В отличие от более технических навыков, выделенных в 2019 году, список 10 основных навыков для тех, кто будет с работой, включает самоуправление, осознанность, гибкость, устойчивость, стрессоустойчивость и даже доброту", – отмечают аналитики.

В тренде Бизнес по-украински: какие наказания грозят за нарушение языкового закона

→ "Удаленка" с нами надолго

Пандемия коронавируса усилила тенденцию к переходу на удаленную работу. Сейчас 84% работодателей настроены на "быструю цифровизацию рабочих процессов" с возможностью перевода 44% своих сотрудников на "удаленку". А 80 американских компаний и организаций уже объявили о полном переходе офисов на дистанционную работу. Это, в частности, Dropbox, Shopify, Twitter и даже Национальное транспортное управление США.

Впрочем, многие руководители предприятий по-прежнему скептически относятся к продуктивности удаленной работы. 78% ожидают небольшого негативного влияния "удаленки" на производительность, а 22% считают, что отрицательное воздействие будет сильным.

→ Неравенство углубляется

Реклама

Изменения, вызванные пандемией коронавируса, усиливают неравенство на рынке труда. Сильнее всего пострадали люди, живущие в районах с плохой инфраструктурой, с низкими перспективами трудоустройства и те, чей доход не позволяет обеспечить комфортный уровень жизни.

В более высокооплачиваемых отраслях мало тех, кому грозит безработица. Да и отрасли с наилучшими возможностями для работы из дома – это информационные технологии и страхование. То есть сферы с высокими зарплатами. То же касается финансовой и юридической сферы, а также бизнес-услуг.

В то же время, низкооплачиваемые рабочие места испытали более глубокое влияние кризиса. Кроме того, что ручной труд мало оплачивается, он еще и не может быть дистанционным. В итоге около 60% работников в странах с высоким уровнем дохода, таких как США и Швейцария, не могут полноценно работать из дома. В более бедных странах, например, в Египте и Бангладеше, речь идет уже о 80-90% работников.

Напомним, ранее аналитики назвали 5 приоритетов для бизнеса будущего, которые помогут предприятиям выжить в мире, изменившемся из-за пандемии COVID-19.

А о том, как правильно искать работу, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама