Регистрацию ФОПов упростят: участие госрегистратора не понадобится

Услуга регистрации физлица-предпринимателя (ФОПа) в онлайн-режиме станет быстрее и проще.

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Об этом премьер Денис Шмыгаль сообщает в своем Telegram-канале

По его словам, Кабмин вводит экспериментальный проект, который позволит получать регистрационные услуги по созданию ФОПа без участия государственного регистратора.

"Механизм направлен на уменьшение административной нагрузки и имеет ряд преимуществ: устранение коррупционной составляющей и субъективного фактора при государственной регистрации в органах государственной власти", – добавил глава правительства.

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Напомним, что в первую неделю работы новой услуги на портале госуслуг "Дія" зарегистрировались 415 ФОПов. Кроме того, было закрыто 368 физлиц-предпринимателей и изменены данные 630 ФОПов.

Однако не обошлось и без досадных курьезов. В конце 2020 года многие украинцы, которые никогда не открывали ФОП, получили от Госфискальной службы уведомления о налоговых долгах. Более того, закрыть бизнес, которого не существует, люди не могут.