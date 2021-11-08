80 кг упаковки! Украинку возмутила цена за доставку "Новой почты" – что ответили в компании

Клиентка "Новой почты" пожаловалась на условия доставки "Новой почты" из-за которых она заплатила более 700 грн за 50 кг посылки

Клиентка “Новой почты” обнаружила в чеке на 80 кг больше / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка "Новой почты" пожаловалась, что сотрудник в отделении неправильно посчитал вес ее отправления и поэтому она вынуждена больше платить за доставку.

Об этом женщина написала в Facebook и отметила, что отправляла "Новой почтой" кресло-качалку.

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По словам женщины, работник сам упаковал ее посылку в паллеты и указал вес неверно. Цена за доставку составила больше 700 грн.

"Работник новой почты сам упаковал продукт в паллеты, и указали неверно вес, 130кг, хотя качеля весит 8кг, а с паллетами 50кг, а в чеке написано 130кг. Почему так обманывают людей?", – пишет клиентка.

Что ответили в Новой почте?

Сотрудники почтового оператора ответили на отзыв в комментариях и отметили, что согласно условиям качественной упаковки такие грузы транспортируются в деревянном обрешетке.

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Также в "Новой почте" объяснили, что расчет веса отправления выполняется по габаритам, то есть по объему.

"Видим, что в отделении при получении кресла, в присутствии клиента оформлено контрольное взвешивание и пересчитана стоимость доставки. Искренне извиняемся за хлопоты и желаем хорошего дня", – написала служба поддержки.

Однако женщина отмечает, что работники не сообщили о такой стоимости доставки и упаковки.

Как будет работать почта в красной зоне

В эксклюзивном комментарии "Сегодня" работники "Новой почты" и "Укрпочты" сообщили, что такие учреждения находятся в списке исключений.

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Поэтому для посещения отделения не нужно предъявлять ни сертификат о вакцинации, ни отрицательный ПЦР-тест.

Однако о ношении масок и соблюдении дистанции забывать не нужно, эти правила остаются в силе.

"Сегодня" также писали, что "Новая почта" и "Нафтогаз" создали для украинцев новую услугу.

И сообщали, что почтовые операторы в Украине изменяют цены на собственные сервисы.