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Рада запретила продажу электронных сигарет несовершеннолетним

2 декабря, 11:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутаты усилили ответственность за продажу электронных сигарет детям

Верховная Рада приняла закон во втором чтении, которым запрещается продажа электронных сигарет несовершеннолетним. Документ устанавливает новые правила продажи электронных сигарет и вводит наказания за их нарушения. Соответствующий законопроект №3628 поддержали 309 народных депутатов.

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Законом предусматривается с 1 января 2021 года ввести административную ответственность за нарушение правил торговли электронными сигаретами и жидкостями, используемых в электронных сигаретах, усилить ответственность за продажу подакцизных товаров, путем увеличения штрафа от 400 до 800 (6 800 – 13 600 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан.

За повторное нарушение накладывается штраф в размере от 800 до 1400 (13 600 – 23 800 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи этой продукции.

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Ранее в парламенте уже предпринимали попытки приравнять правила продажи электронных сигарет к обычным, но эти инициативы не находили поддержки.

Напомним, ранее ВОЗ опубликовала данные исследования, которые свидетельствуют, что каждый пятый подросток в Украине – вейпер. Как объясняют эксперты, это связано именно с тем, что продажа детям электронных средств для курения в Украине не запрещена законом.

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Верховная Рада закон несовершеннолетние электронные сигареты

Источник: Сегодня

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