Рада запретила продажу электронных сигарет несовершеннолетним

Верховная Рада приняла закон во втором чтении, которым запрещается продажа электронных сигарет несовершеннолетним. Документ устанавливает новые правила продажи электронных сигарет и вводит наказания за их нарушения. Соответствующий законопроект №3628 поддержали 309 народных депутатов.

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Законом предусматривается с 1 января 2021 года ввести административную ответственность за нарушение правил торговли электронными сигаретами и жидкостями, используемых в электронных сигаретах, усилить ответственность за продажу подакцизных товаров, путем увеличения штрафа от 400 до 800 (6 800 – 13 600 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан.

За повторное нарушение накладывается штраф в размере от 800 до 1400 (13 600 – 23 800 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи этой продукции.

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Ранее в парламенте уже предпринимали попытки приравнять правила продажи электронных сигарет к обычным, но эти инициативы не находили поддержки.

Напомним, ранее ВОЗ опубликовала данные исследования, которые свидетельствуют, что каждый пятый подросток в Украине – вейпер. Как объясняют эксперты, это связано именно с тем, что продажа детям электронных средств для курения в Украине не запрещена законом.

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