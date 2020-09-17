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Рада разрешила онлайн-аптеки и доставку лекарств

17 сентября, 11:34

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Доставлять лекарства смогут как курьерские службы, так и почтовые операторы

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3615-1, который легализует электронную розничную торговлю лекарственными средствами. Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов.

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Документ разрешает продажу лекарственных средств через интернет. Заниматься этим легально смогут только те продавцы, у которых есть лицензия на розничную торговлю медикаментами. Доставка лекарств из аптек может осуществляться как через курьерскую службу, так и с помощью почтовых операторов.

В то же время запрещается оптовая дистанционная продажа любых лекарств и розничная торговля такими препаратами:

  • лекарства, продажа которых осуществляется по рецептам врачей;
  • сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные и иммунобиологические средства;
  • лекарства, продажа которых требует лицензии по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Читайте также: Почтовым операторам разрешили доставлять лекарства: аптеки надо разгрузить

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"Легализация торговли лекарственными средствами дистанционно в условиях распространения острой респираторной болезни COVID-19 к негативным последствиям не привела. Эксперимент с введением легальной дистанционной торговли лекарствами оказался успешным. При этом почтовые операторы уже приобрели термобоксы для обеспечения необходимого температурного режима при транспортировке лекарственных средств", – отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.

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Как известно, в 2011 году Минздрав запретил дистанционную торговлю медпрепаратами. Тогда это решение аргументировали тем, что потребители при заказе в интернете не получают консультацию фармацевтов, а также тем, что на доставку могут отправлять некачественный товар.

Ранее новости "Сегодня" также выяснили, как распознать фальшивый препарат или недобросовестную аптеку.

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Источник: Сегодня

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