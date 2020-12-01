Рада отменила обязательные кассовые аппараты и кешбэк для ФОПов

Отсрочка в требовании использовать РРО делается пока что на год

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект № 4439-д об отсрочке обязательного введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. За проголосовали 319 народных депутатов. Этот законопроект стал компромиссным после того, как свой вариант в Верховной Раде зарегистрировал президент Владимир Зеленский.

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"Пауза" в введении обязательного использования кассовых аппаратов устанавливается до 1 января 2022 года для ФОПов (ФЛП, физлиц-предпринимателей) 2-4 групп.

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Также законопроектом отменяется кешбэк и некоторые штрафы. А все лимиты для ФОПов привязываются к показателю минимальной зарплаты. Эти лимиты используются при определении группы, к которой относится физлицо-предприниматель.

Мораторий на проверки бизнеса остается в силе до конца карантина.

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Напомним, ранее Верховная Рада не смогла отменить обязательные кассовые аппараты для ФОПов. Тогда за законопроект во втором чтении проголосовали всего 17 депутатов.

При этом предприниматели, которые страдают из-за карантинных ограничений, продолжают проводить акции протеста. Они требуют отсрочить обязательное использование РРО для малого бизнеса. В том, чего именно боятся предприниматели, разбирались журналисты "Сегодня":

Видео: Сегодня

Как сообщалось, с 1 октября 2020 года в Украине был введен так называемый кешбэк. Это возможность выплаты покупателю компенсации 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) в случае нарушения продавцом законодательства по РРО. Кешбэк планировали осуществлять за счет части штрафа, который платит продавец.

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