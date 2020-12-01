Українська
$ 28,5
34,15
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Рада отменила обязательные кассовые аппараты и кешбэк для ФОПов

1 декабря, 13:49

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Отсрочка в требовании использовать РРО делается пока что на год

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект № 4439-д об отсрочке обязательного введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. За проголосовали 319 народных депутатов. Этот законопроект стал компромиссным после того, как свой вариант в Верховной Раде зарегистрировал президент Владимир Зеленский.

Реклама

"Пауза" в введении обязательного использования кассовых аппаратов устанавливается до 1 января 2022 года для ФОПов (ФЛП, физлиц-предпринимателей) 2-4 групп.

Читайте также: Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПов

Также законопроектом отменяется кешбэк и некоторые штрафы. А все лимиты для ФОПов привязываются к показателю минимальной зарплаты. Эти лимиты используются при определении группы, к которой относится физлицо-предприниматель.

Мораторий на проверки бизнеса остается в силе до конца карантина.

В тренде
В Украине вырос прожиточный минимум: сколько будут выплачивать
Реклама

Напомним, ранее Верховная Рада не смогла отменить обязательные кассовые аппараты для ФОПов. Тогда за законопроект во втором чтении проголосовали всего 17 депутатов.

При этом предприниматели, которые страдают из-за карантинных ограничений, продолжают проводить акции протеста. Они требуют отсрочить обязательное использование РРО для малого бизнеса. В том, чего именно боятся предприниматели, разбирались журналисты "Сегодня":

Видео: Сегодня

Как сообщалось, с 1 октября 2020 года в Украине был введен так называемый кешбэк. Это возможность выплаты покупателю компенсации 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) в случае нарушения продавцом законодательства по РРО. Кешбэк планировали осуществлять за счет части штрафа, который платит продавец.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бизнес Верховная Рада кассовые аппараты предприниматели РРО ФЛП проверки бизнеса кешбэк

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПов
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПовБизнес
Бизнес грозится уйти в тень. Почему ФОПы протестуют против кассовых аппаратов?
Бизнес грозится уйти в тень. Почему ФОПы протестуют против кассовых аппаратов?Бизнес
Бизнесу обещают деньги за карантин. Зеленский назвал суммы и объяснил, как получить
Бизнесу обещают деньги за карантин. Зеленский назвал суммы и объяснил, как получитьБизнес
Создатели Moderna уже озвучили стоимость одной дозы своей вакцины
Создатели Moderna уже озвучили стоимость одной дозы своей вакциныСША
Карантинную помощь можно будет получить через приложение
Карантинную помощь можно будет получить через приложение "Дія" – МинцифрыБизнес
Зеленский предложил отменить обязательные кассовые аппараты для ФОПов
Зеленский предложил отменить обязательные кассовые аппараты для ФОПовБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять