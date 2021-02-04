Українська
$ 28
33,64
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Проверки бизнеса вернули: к кому нагрянут даже во время карантина

4 февраля, 09:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Правительство частично отменило "карантинный мораторий"

В Украине разрешили некоторые проверки бизнеса, на которые был наложен мораторий на время карантина. При этом запрет на проведение документальных проверок физлиц-предпринимателей остался в силе.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

По решению Кабмина, будут проводить такие проверки:

  • временно остановленные и незавершенные проверки, которые были начаты на дату введения моратория (18 марта 2020 года);
  • проверки предприятий реального сектора экономики, которые проводят рисковые операции;
  • проверки по итогам операций, которые попали в работу Временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий;
  • проверки соблюдения предельных сроков поступления товаров по импортным операциям и/или валютной выручки по экспортным операциям;
  • внеплановые проверки по результатам рассмотрения жалоб на контролирующие органы относительно неправомерного начисления налогов.

Почему вернули проверки?

В Минфине уверены, что ситуация изменилась по сравнению с началом карантина, когда бизнес был практически остановлен.

Читайте также: Украинский бизнес не ждет улучшений даже после локдауна

Реклама

"С каждым днем ​​отсутствие контроля за уплатой налогов со стороны государства становится все более деструктивным не только для бюджета, но и для бизнеса, который работает честно", - сказала замминистра финансов Светлана Воробей.

В тренде
Доллар упал до психологической отметки, евро – на минимуме с осени: курс валют

По ее словам, неуплата налогов уменьшает шансы на получение помощи пенсионерами, людьми с инвалидностью и теми, кто временно остался без работы.

Напомним, еще осенью 2020 года СБУ просила Раду вообще отменить мораторий на налоговые проверки бизнеса. Просьба была связана с тем, что СБУ не могла завершить ряд расследований об уклонении от налогов в особо крупных размерах.

Кроме того, с сентября-2020 в Украине усилился контроль за оформлением трудовых отношений. В первую очередь, проверяют тех предпринимателей, у которых есть "высокие риски использования наемного труда без заключения трудовых договоров".

Также новости "Сегодня" рассказывали, как мошенники выдают себя за инспекторов Гоструда и вымогают деньги у предпринимателей. Подробнее узнавайте из сюжета:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бизнес предприниматели мораторий ФЛП проверки бизнеса
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве открыли первый магазин IKEA (фото)
В Киеве открыли первый магазин IKEA (фото)Другие новости
Безос увольняется из Amazon: миллиардер шокировал новостью
Безос увольняется из Amazon: миллиардер шокировал новостьюБизнес
10 богатейших людей планеты заработали на пандемии полтриллиона долларов
10 богатейших людей планеты заработали на пандемии полтриллиона долларовБизнес
Налоги выросли. Что изменилось в 2021 году и какие еще новшества на подходе
Налоги выросли. Что изменилось в 2021 году и какие еще новшества на подходеЭкономика
IKEA открывает первый магазин в Киеве: дату сообщили официально
IKEA открывает первый магазин в Киеве: дату сообщили официальноБизнес
Трудовые мигранты получат 150 тыс. на бизнес в Украине: что думают заробитчане
Трудовые мигранты получат 150 тыс. на бизнес в Украине: что думают заробитчанеБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять