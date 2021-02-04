Проверки бизнеса вернули: к кому нагрянут даже во время карантина

В Украине разрешили некоторые проверки бизнеса, на которые был наложен мораторий на время карантина. При этом запрет на проведение документальных проверок физлиц-предпринимателей остался в силе.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

По решению Кабмина, будут проводить такие проверки:

временно остановленные и незавершенные проверки, которые были начаты на дату введения моратория (18 марта 2020 года);

проверки предприятий реального сектора экономики, которые проводят рисковые операции;

проверки по итогам операций, которые попали в работу Временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий;

проверки соблюдения предельных сроков поступления товаров по импортным операциям и/или валютной выручки по экспортным операциям;

внеплановые проверки по результатам рассмотрения жалоб на контролирующие органы относительно неправомерного начисления налогов.

Почему вернули проверки?

В Минфине уверены, что ситуация изменилась по сравнению с началом карантина, когда бизнес был практически остановлен.

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"С каждым днем ​​отсутствие контроля за уплатой налогов со стороны государства становится все более деструктивным не только для бюджета, но и для бизнеса, который работает честно", - сказала замминистра финансов Светлана Воробей.

По ее словам, неуплата налогов уменьшает шансы на получение помощи пенсионерами, людьми с инвалидностью и теми, кто временно остался без работы.

Напомним, еще осенью 2020 года СБУ просила Раду вообще отменить мораторий на налоговые проверки бизнеса. Просьба была связана с тем, что СБУ не могла завершить ряд расследований об уклонении от налогов в особо крупных размерах.

Кроме того, с сентября-2020 в Украине усилился контроль за оформлением трудовых отношений. В первую очередь, проверяют тех предпринимателей, у которых есть "высокие риски использования наемного труда без заключения трудовых договоров".

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