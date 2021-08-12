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Прогноз улучшился: агентство Fitch оценило "Нафтогаз Украины"

Ксения Капустинская Ксения Капустинская редактор раздела Деньги
12 августа, 11:26
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"Нафтогаз" получил кредитную оценку от международного рейтингового агентства и остался ею доволен
Прогноз Fitch для "Нафтогаза" улучшился
Прогноз Fitch для "Нафтогаза" улучшился / Фото: Getty Images, AFP

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг "В" компании "Нафтогаз Украины". Прогноз при этом улучшен со "стабильного" до "позитивного".

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Об этом свидетельствуют официальные данные Fitch.

В "Нафтогазе" связывают это улучшение со сменой руководства компании.

"Нас пугали отрицательной реакцией международного инвестиционного сообщества на то, как правительство изменило руководителя компании, а мы взамен видим повышение кредитного рейтинга", – отметили в пресс-службе "Нафтогаза".

Что означает рейтинг Fitch

Кредитные рейтинги дают оценку эмитентов ценных бумаг по уровню кредитного риска. Чем выше рейтинг – тем ниже вероятность дефолта.

Fitch Ratings наряду со Standard & Poor’s и Moody’s входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств.

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Какие "оценки" ставит Fitch
Какие "оценки" ставит Fitch

Рейтинг "B" относится к спекулятивному классу оценок. Он говорит о том, что у компании есть запас прочности, но уязвимость к рискам остается существенной.

Надежными считаются значения от "ААА" до "ВВВ", они входят в инвестиционную категорию. Более низкие оценки говорят о сомнительной кредитоспособности. Отдельно выделяются рейтинги "RD" и "D" – они отмечают свершившийся факт дефолта.

Напомним, в конце апреля Кабинет министров уволил главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, который руководил компанией с 2014 года, пережив смену четырех правительств и трех министров. На смену руководства компании в обход наблюдательного совета негативно отреагировали в ЕС и США. Но в украинском правительстве заверили, что для западных партнеров страны "фамилии ничего не значат" и их главное условие – сохранение рабочего курса компании.

  • Чистый консолидированный убыток "Нафтогаза" за 2020 год составил 19 млрд грн, и это – первый убыток с 2015 года.
  • По словам нынешнего главы "Натфогаза" Юрия Витренко, вся прибыль компании за первый квартал может оказаться "нарисованной", то есть быть результатом манипуляции с данными финансовой отчетности.

О чем еще говорят в Украине и мире 12 августа, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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