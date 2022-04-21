Профессии будущего: кем будет выгоднее всего работать через пять лет

Рассказываем, на что следует ориентироваться детям и их родителям при выборе профессии

Какими профессиями следует заинтересовать детей уже сегодня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война Российской Федерации против Украины изменила рынок труда. Многие вынуждены менять вид деятельности, потому что потеряли работу. Также появились новые потребности: страну нужно восстанавливать во многих сферах.

На какие профессии следует обратить внимание уже сейчас, к чему привлечь внимание детей? "Сегодня" расскажет, какие специалисты потребуются в ближайшем будущем.

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Востребованными будут люди в совершенно разных сферах

После того, как в Украине закончится война, далее нужны будут хорошие строители, энергетики, инженеры, архитекторы, ученые и т.д. Все эти люди будут восстанавливать инфраструктуру страны. Речь идет не только о тяжелом физическом труде, но и о разработках и технологиях.

Для этого требуется соответствующее техническое образование. Эти люди хорошо разбираются в математике, физике, химии и других подобных науках. Сейчас достаточно возможностей, чтобы овладеть подобными профессиями. В Украине достаточно университетов, выпускающих таких специалистов, кроме того для украинцев есть возможности за рубежом.

"Сегодня" рассказывали, что среднестатистический архитектор в Украине зарабатывает до 18 тысяч гривен, руководитель проекта – до 50 тысяч гривен, инженер – в среднем до 30 тысяч гривен в месяц. Разнорабочие могут получить до 20 тыс. грн, есть спрос на утеплителей фасадов (до 40 тыс. грн), высоко ценят мастеров-строителей, зарабатывающих до 120 тыс. грн в месяц.

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Разработки потребуются и в военной отрасли. Украине нужны будут военные и ученые, занимающиеся разработкой вооружений. Война закончится, однако у государства останется необходимость поддерживать боеспособную армию и насыщать ее новейшими технологиями. Вероятно, что в эту сферу будут вкладываться много ресурсов, а также у этих специалистов будут хорошие возможности для получения опыта за рубежом с партнерами.

Большая потребность всегда есть в врачах, психологах, психотерапевтах. Ожидается, что европейские инвестиции увеличат финансирование медицинской сферы в Украине. Врачи сегодня зарабатывают до 30 000 грн в месяц. Особенно есть возможности для профессионалов в частных заведениях. И это не только хорошая зарплата, но и работа с новой техникой, возможность постоянной учебы.

Чтобы научить всех этих людей, очевидно нужны преподаватели. В общем, сейчас для любой профессии доступны курсы онлайн, платформы для самообразования, и очень часто они безвозмездны. Работать преподавателем можно не только в традиционных школах, университетах, но и быть репетиторами, наставниками в других учреждениях. Популярны также частные уроки.

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Кроме того, благодаря интернету стерлась граница между миром и Украиной. Многие украинцы работают на международные компании никуда не уезжая.

Большой спрос сейчас существует на IT-специалистов. Возможности у этих людей велики, притом что расходы довольно низкие. Имея интернет можно работать на любую компанию за рубежом, проходить курсы, применять новые технологии в своей работе сразу, как они появляются.

Такие профессии требуют знания иностранного языка. Учить, например, английский очень выгодно любому специалисту любой сферы. Украина сейчас расширяет сотрудничество с миром, и знание языка откроет доступ к большему выбору работы, доступ к новым технологиям, возможность контактировать и набираться опыта у иностранных специалистов.

Как заработать 1 000 грн в день

Ранее "Сегодня" рассказывали, какие есть способы быстрого заработка и как можно работать, получая по тысяче грн в день.

Первый вариант – копирайтинг. Он подходит тем, кто умеет писать тексты. Заработать на этом можно либо продавая готовые статьи на биржах копирайтинга, либо сочиняя тексты под заказ. Мы просмотрели несколько вакансий для копирайтеров. Например, для начала людям предлагают близко 150 грн за текст на 1000 знаков. Некоторые компании предлагают до 500 грн за страницу текста (257 слов). Сумма зависит от количества, качества или вашего рейтинга как автора на бирже.

Заработать можно и на фрилансе. Фрилансеры – это наемные рабочие, работающие над непродолжительными проектами. В Украине чаще всего это направления ИТ, дизайна и онлайн-маркетинга.

Если вы специалист в одной из этих сфер, то можно начать работать опять же на разных биржах и платформах по фрилансу. Люди начинают зарабатывать по 300 грн в час, с течением времени сумма платы растет до 5-6 тыс. грн в час.

Если вы не являетесь специалистом ни в одной из вышеописанных сфер, то заработать можно на опросах. Некоторые компании проводят исследования, им нужно узнать общественное мнение или статистику. Они обращаются к специализированным сайтам и платят людям за то, что они проходят на этих сайтах опросы. Заработать на одном опросе можно от 5 до 50 грн.

"Сегодня" также писали, как война повлияла на вакансии и зарплаты в Киеве, и как получить денежное пособие по безработице во время войны.