Заявление "Медиа Группы Украина" по результатам конкурса АРМА на управление активами "Украинского Медиа Холдинга"

"Медиа Группа Украина" заявляет, что процедура, по которой проходил конкурсный отбор управляющего УМХ, повторно объявленного Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), и, соответственно, его результаты не соответствуют нормам действующего законодательства.

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Как мы и говорили ранее, перед началом конкурса должна была быть проведена оценка активов, выставляемых на конкурс, а участникам конкурса – представлена ​​информация об этих активах, на основе которой можно было бы составлять реальные бизнес-программы активов УМХ. Тем более, что критериями, по которым АРМА выбрало победителя, были именно "наиболее выгодные экономические условия управления активами", о чем и было сообщено в официальном пресс-релизе Агентства.

В "Медиа Группе Украина" возникает вопрос относительно формирования конкурсного предложения, в частности доходов от управления активами УМХ победителя конкурса, а именно: прогнозируемый ежемесячный доход в размере 32 276 000 грн (без НДС), из которых 7 992 571 грн победитель планирует перечислять в Государственный бюджет (данные о программах участников конкурса доступны после опубликования протокола заседания тендерного комитета АРМА, на котором был определен победитель).

"Медиа Группа Украина" пыталась составить реальную и объективную экономическую программу развития активов УМХ. Именно с этой целью был отправлен официальный запрос в АРМА, в котором "Медиа Группа Украина" просила предоставить исчерпывающую информацию по экономическому состояния активов, которые были выставлены на конкурс. Однако в ответ был получен лишь перечень юридических лиц, в конце которого говорилось:

"Обращаем внимание, что в распоряжении АРМА отсутствуют дополнительные сведения в отношении юридических лиц, акций (ценных бумаг), имущественных прав интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, недвижимого и движимого имущества, полиграфического оборудования и другие данные, указанные в обращении, поскольку наличие такой информации не является обязательным условием для принятия в управление АРМА арестованных активов".

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Полный ответ АРМА на запрос "Медиа Группы Украина" доступен по ссылке.

Ни один ответственный экономист или финансист на основе этой информации не стал бы составлять бизнес-программу, которая должна гарантировать динамичное развитие этих активов, а также ежемесячные миллионные отчисления в бюджет. Возможно, другие участники конкурса получили более полную информацию от АРМА и имели возможность составить детальные экономические программы, ведь конкурсные условия не содержали какой-либо конкретики относительно активов УМХ, а вся дополнительная информация предоставлялась АРМА в индивидуальном порядке и даже, возможно, в разных объемах.

"Считаем, что при таких условиях конкурс был проведен непрозрачно, безусловно, с нарушением действующего законодательства. Заявляем, что права "Медиа Группы Украина" как равноправного участника конкурса были нарушены. "Медиа Группа Украина" обращается в суд, чтобы обжаловать действия АРМА. Считаем, что результаты конкурса должны быть отменены. Передача имущества, имущественных и корпоративных прав, ценных бумаг "Украинского Медиа Холдинга" должно происходить согласно нормам действующего законодательства Украины, а именно – через электронную систему ProZorro с открытыми данными предварительно проведенной оценки активов, выставляемых на конкурс", – говорится в сообщении.

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