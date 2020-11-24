Подвинул Гейтса: Илон Маск стал вторым в списке главных богачей мира

Билл Гейтс уступил свое место в рейтинге впервые за восемь лет

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который только на днях вернулся в ТОП-3 рейтинга самых богатых людей мира, теперь занял второе место в этом списке. Маск за день разбогател на 7 млрд долларов и обошел в рейтинге Билла Гейтса. Это второй раз за восемь лет, когда Гейтс опустился ниже второго места.

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Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

По состоянию на 24 ноября состояние и Маска, и Гейтса оценивается в 128 млрд долларов. С начала 2020 года Маск увеличил свой капитал на 100 млрд долларов, что является наибольшим показателем среди 500 самых богатых людей мира. Еще в январе Маск занимал 35 место.

Резкий рост его состояния произошел из-за подорожания акций Tesla – 21 декабря компанию включат в индекс S&P 500. Ранее Маск вылетал из ТОП-5 рейтинга самых богатых людей в мире из-за того, что тогда Tesla отказались включить в S&P 500. Этот индекс объединяет крупнейшие американские компании.

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Составители индекса указывают, что если бы Билл Гейтс не занимался благотворительностью так много, его бы состояние было бы больше.

Богатейшим человеком в мире остается основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивают в 182 млрд долларов. (+67 млрд с начала года). К слову, ранее новости "Сегодня" сообщали, как Безос за день заработал рекордные 13 млрд долларов.

А о том, как Илон Маск представил межпланетный корабль для покорения Марса, смотрите в видеосюжете:

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