Українська
$ 27,75
33,17
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Спирт не от государства. В Украине выдали первую лицензию частной компании

12 марта, 15:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Разрешение дали на производство на приватизированном заводе

Государственная налоговая служба Украины выдала первую лицензию частной компании на производство спирта на приватизированном заводе. Разрешение получила компания Nemiroff. Производство будет запущено на Немировском спиртзаводе, который продали за 55 млн гривен.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба компании.

По факту, получение лицензии на производство спирта завершило юридический этап приватизации государственного спиртзавода.

Запустить производство обещают в ближайшее время, но конкретных сроков не называют.

В тренде
Доллар больше не падает, евро резко вырос в цене: курс валют

Как известно, в 2020 году в Украине отменили государственную монополию на рынке спирта. При этом до июля-2021 в стране нельзя открывать новые спиртзаводы. То есть единственный способ для частников выйти на рынок спирта – купить государственный спиртзавод и получить лицензию.

Реклама

Ранее в правительстве подсчитывали, что из-за теневого рынка, который существовал наряду с государственной монополией на производство спирта, ежегодно госбюджет недополучал 8−10 млрд гривен.

Кстати, государственный "Укрспирт" нарастил прибыль на 63%, несмотря процесс приватизации объектов предприятия.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спирт лицензия nemiroff Укрспирт спиртзавод

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Китайский инвестор пригрозил Украине новыми исками за
Китайский инвестор пригрозил Украине новыми исками за "Мотор Сич"Бизнес
Маск беднеет. Tesla потеряла четверть триллиона долларов за месяц
Маск беднеет. Tesla потеряла четверть триллиона долларов за месяцБизнес
Милованов пояснил, кого может коснуться пересмотр приватизации 90-х
Милованов пояснил, кого может коснуться пересмотр приватизации 90-хЭкономика
В Украине грядет налоговая амнистия: что нужно и не нужно декларировать
В Украине грядет налоговая амнистия: что нужно и не нужно декларироватьЭкономика
Уже официально. Электронные трудовые книжки появятся в июне
Уже официально. Электронные трудовые книжки появятся в июнеБизнес
Google предупредил о новом налоге. Платить будут YouTube-блогеры со всего мира
Google предупредил о новом налоге. Платить будут YouTube-блогеры со всего мираБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять