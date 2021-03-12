Спирт не от государства. В Украине выдали первую лицензию частной компании

Разрешение дали на производство на приватизированном заводе

Государственная налоговая служба Украины выдала первую лицензию частной компании на производство спирта на приватизированном заводе. Разрешение получила компания Nemiroff. Производство будет запущено на Немировском спиртзаводе, который продали за 55 млн гривен.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба компании.

По факту, получение лицензии на производство спирта завершило юридический этап приватизации государственного спиртзавода.

Запустить производство обещают в ближайшее время, но конкретных сроков не называют.

Как известно, в 2020 году в Украине отменили государственную монополию на рынке спирта. При этом до июля-2021 в стране нельзя открывать новые спиртзаводы. То есть единственный способ для частников выйти на рынок спирта – купить государственный спиртзавод и получить лицензию.

Реклама

Ранее в правительстве подсчитывали, что из-за теневого рынка, который существовал наряду с государственной монополией на производство спирта, ежегодно госбюджет недополучал 8−10 млрд гривен.

Кстати, государственный "Укрспирт" нарастил прибыль на 63%, несмотря процесс приватизации объектов предприятия.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама