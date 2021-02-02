Пандемия заставляет пить. Продажи алкоголя в США побили рекорд за 40 лет

Во время пандемии COVID-19 американцы стали тратить больше денег на дорогой алкоголь. Производители спиртных напитков добились рекордных продаж за последние 40 лет. За 2020 год их выручка выросла на 7,7% – до 31,2 млрд долларов. И это несмотря на закрытие баров во время карантина.

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Об этом пишет The Wall Street Journal.

Американцы, которые во время пандемии не могут тратить деньги на концерты, путешествия и посещение спортивных мероприятий, вместо этого покупают элитные спиртные напитки и пьют их дома. К слову, жители США стали чаще уходить в запои.

Крепкие спиртные напитки стоимостью свыше 40 долларов за 750 миллилитров составляют 40% роста алкогольной промышленности США в 2020 году по сравнению с 34% в 2019 году.

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В частности, выросли продажи дорогой текилы стоимостью 50 долларов. Это объясняется переходом американцев на домашнее приготовление коктейлей на основе этого напитка.

Впрочем, даже до пандемии четыре из пяти алкогольных напитков в США покупались в специализированных магазинах и обычных супермаркетах, а не в барах и ресторанах. С началом пандемии COVID-19 такая тенденция только усилилась.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения советовали воздержаться от распития спиртного и курения на самоизоляции.

А новости "Сегодня" выяснили, что украинцы во время карантина тоже стали пить больше и тоже предпочитают все более крепкий алкоголь:

Видео: Сегодня

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