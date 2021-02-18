Отель "Опера" получил разрешение на проведение азартных игр

Становиться организатором казино отель не собирается – помещения будет сдавать в аренду

Бутик-отелю "Опера" в числе первых пятизвездочных гостиниц в Украине одобрили открытие игорного заведения.

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Соответствующее разрешение выдала Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.

Организовать и проводить азартные игры в залах игровых автоматов или букмекерских пунктах разрешено на втором и третьем этаже отеля. Именно эти помещения общей площадью 621, 2 кв. м. признаны комиссией соответствующими всем требованиям законодательства об организации азартных игр.



Кроме того, для полноценной работы и открытия игорного заведения, согласно законодательству, необходима отдельная лицензия. Отель "Опера" не намерен становиться участником рынка азартных игр и получать такую лицензию.

Поэтому отель открыт для предложений о коммерческом партнерстве с операторами игорного бизнеса, которым готов сдать помещения в аренду.

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Напомним, закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" принят Верховной Радой в июле 2020 года. Регулятором в сфере выступает Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.

Пятизвездочный отель "Опера" находится в центре Киева. Он открыт в 2006 году. До введения моратория на азартные игры в 2009 году в отеле действовал оператор игорного бизнеса с соответствующей лицензией, который арендовал помещения для работы казино.

А о том, как отличить легальное онлайн-казино от незаконного, узнавайте из видео-эксплейнера:

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