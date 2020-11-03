Обязательные кассовые аппараты для ФОПов временно отменяются – Разумков

В Раде собираются отложить введение новых требований на год

Верховная Рада планирует отсрочить требование к физлицам-предпринимателям (ФЛП, укр. – ФОП) об использовании кассовых аппаратов на год – до 1 января 2022 года. Такое решение приняли лидеры фракций и групп из-за необходимости поддержать малый и средний бизнес на фоне эпидемии коронавируса.

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Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил на пленарном заседании парламента.

"Была принята единогласно позиция о том, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год – до 1 января 2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и депутатских групп", – заявил Разумков.

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Спикер подчеркнул, что сегодня, 3 ноября, должен быть зарегистрирован этот законопроект, а завтра, 4 ноября, профильному комитету будет поручено неотложно его рассмотреть. Принять документ его за основу и в целом планируют 5 ноября – в день рассмотрения проекта госбюджета-2021 в первом чтении.

Пока что закон предполагает, что с 1 января 2021 года всех предпринимателей второй, третьей и четвертой групп обяжут использовать кассовые аппараты. Исключения предусматриваются только для торговли на рынках.

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Напомним, также в Украине с августа 2020 года ввели программные регистраторы расчетных операций (РРО) – так называемые "кассовые аппараты в смартфоне". Программное обеспечение для них государство предоставляет бесплатно.

Ранее новости "Сегодня" также разбирались в вопросе налоговых новаций, которые ждут украинцев:

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