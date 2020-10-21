Новые технологии уничтожат 85 млн рабочих мест. 10 навыков помогут сохранить работу

Уже к 2025 году 26 крупнейших развитых и развивающихся стран мира столкнутся с потерей 85 млн рабочих мест, вместо которых могут, однако, появиться 97 млн новых. А 50% сотрудников, которые сохранят работу, потребуется профессиональная переподготовка. К таким изменениям приведет быстрое внедрение новых технологий и автоматизация, ведь пандемия ускорила наступление будущего на рынке труда. Ключевыми для сотрудников компаний в будущем станут такие навыки :
- Критическое мышление.
- Использование технологий, их мониторинг и контроль.
- Знание технологического дизайна и программирования.
- Комплексный подход к решению проблем.
- Лидерство.
- Способности к анализу.
- Способность к самоорганизации.
- Креативность и оригинальность.
- Обучаемость.
- Гибкость и стрессоустойчивость.
Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) The Future of Jobs 2020.
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Новые рабочие места будут появляться в таких сегментах экономики:
- экономика ухода;
- технологические отрасли, которые относят к Четвертой промышленной революции (в т. ч. искусственный интеллект);
- создание контента;
- зеленая экономика;
- инженерная деятельность;
- облачные вычисления и разработка новых продуктов.
По словам управляющего директора ВЭФ Саадии Захиди, последствия коронакризиса усилили неравенство на рынке труда и свели на нет прирост занятости, отмеченный после глобального финансового кризиса 2007-2008 годов.
"К 2025 году компании будут делить поровну работу между людьми и машинами. Востребованность функций, в которых используются навыки взаимодействия с людьми, будет расти. Машины будут фокусироваться преимущественно на обработке данных, выполнении административных заданий и рутинных операций для "белых воротничков", – говорится в исследовании.
Напомним, ранее аналитики назвали 5 приоритетов для бизнеса будущего, которые помогут предприятиям выжить в мире, изменившемся из-за пандемии COVID-19.
Тем временем украинский Нацбанк выяснил, что к бизнесу возвращается оптимизм. Количество пессимистично и оптимистично настроенных предприятий начало выравниваться, а индекс ожиданий деловой активности подрос до 49,4 пункта. Нейтральной считается отметка в 50 пунктов. Подробнее рассказывал директор департамента статистики НБУ Юрий Половнев:
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