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Новые технологии уничтожат 85 млн рабочих мест. 10 навыков помогут сохранить работу

21 октября, 09:59

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Пандемия коронавируса ускорила изменения на рынке труда, которые назревали уже давно

Уже к 2025 году 26 крупнейших развитых и развивающихся стран мира столкнутся с потерей 85 млн рабочих мест, вместо которых могут, однако, появиться 97 млн новых. А 50% сотрудников, которые сохранят работу, потребуется профессиональная переподготовка. К таким изменениям приведет быстрое внедрение новых технологий и автоматизация, ведь пандемия ускорила наступление будущего на рынке труда. Ключевыми для сотрудников компаний в будущем станут такие навыки :

  1. Критическое мышление.
  2. Использование технологий, их мониторинг и контроль.
  3. Знание технологического дизайна и программирования.
  4. Комплексный подход к решению проблем.
  5. Лидерство.
  6. Способности к анализу.
  7. Способность к самоорганизации.
  8. Креативность и оригинальность.
  9. Обучаемость.
  10. Гибкость и стрессоустойчивость.
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Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) The Future of Jobs 2020.

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Новые рабочие места будут появляться в таких сегментах экономики:

  • экономика ухода;
  • технологические отрасли, которые относят к Четвертой промышленной революции (в т. ч. искусственный интеллект);
  • создание контента;
  • зеленая экономика;
  • инженерная деятельность;
  • облачные вычисления и разработка новых продуктов.

По словам управляющего директора ВЭФ Саадии Захиди, последствия коронакризиса усилили неравенство на рынке труда и свели на нет прирост занятости, отмеченный после глобального финансового кризиса 2007-2008 годов.

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"К 2025 году компании будут делить поровну работу между людьми и машинами. Востребованность функций, в которых используются навыки взаимодействия с людьми, будет расти. Машины будут фокусироваться преимущественно на обработке данных, выполнении административных заданий и рутинных операций для "белых воротничков", – говорится в исследовании.

Напомним, ранее аналитики назвали 5 приоритетов для бизнеса будущего, которые помогут предприятиям выжить в мире, изменившемся из-за пандемии COVID-19.

Тем временем украинский Нацбанк выяснил, что к бизнесу возвращается оптимизм. Количество пессимистично и оптимистично настроенных предприятий начало выравниваться, а индекс ожиданий деловой активности подрос до 49,4 пункта. Нейтральной считается отметка в 50 пунктов. Подробнее рассказывал директор департамента статистики НБУ Юрий Половнев:

Видео: НБУ

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