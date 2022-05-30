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"Новая почта" ввела фиксированный тариф – что можно отправить за 45 грн

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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30 мая, 10:45
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Рассказываем, о каких изменениях в стоимости доставки компания напомнила своим клиентам
"Новая почта" вводит фиксированный тариф на доставку документов
"Новая почта" вводит фиксированный тариф на доставку документов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Новая почта" напомнила о еще одном изменении в тарифах, а именно – стоимости доставки документов.

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

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Итак, с 23 мая отправка документов стоит 45 грн, в услугу входит – доставка их в любое работающее отделение или почтомат (в независимости от расстояния), а также в тариф включен любой из видов конвертов.

Другие изменения в тарифах

Кроме этого, за доставку на почтомат придется заплатить 50 гривен, туда можно отправлять документы и посылки весом до 20 кг на любой адрес.

"Новая почта" уменьшила количество категорий по весу до трех позиций:

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  • малая (до 2 кг) – 60 грн;
  • средняя (до 10 кг) – 80 грн;
  • большая (до 30 кг) – 120 грн.

За доставку в села компания установила фиксированную доплату 20 грн к любому тарифу, также в него теперь автоматически входит оценочная стоимость для посылок до 500 грн и на цену отправки это не повлияет.

Услуга для переселенцев

Переселенцы в отделениях "Новой почты" могут получить свои выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН.

Для этого при оформлении помощи онлайн вам нужно будет указать способ получения "Новая почта" и после этого на ваш телефон придет специальный код. С ним нужно прийти в ближайшее отделение и выполнить такие шаги:

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  • сказать оператору, что нужно получить перевод от Western Union;
  • назвать этот код;
  • показать документ, удостоверяющий личность.

Если у вас что то не получилось, можете обратиться на горячую линию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине по телефону – 080030771.

"Сегодня" ранее писали, как клиентка "Новой почты" не смогла получить посылку из-за неправильно выбранного терминала и рассказывали, какое послание оставила компания своим клиентам в чеках.

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