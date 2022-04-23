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"Новая почта" остановила выплату компенсаций – что произошло

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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23 апреля, 11:14
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Рассказываем, как будет производиться выплата компенсаций "Новой почты" во время войны
В "Новой почте" изменили правила компенсаций
В "Новой почте" изменили правила компенсаций / Фото: Коллаж: Сегодня, Новая Почта

Клиент "Новой почты" пожаловался на работу отдела компенсаций компании. По его словам, ни одна из двух его посылок не приехала в сохранности.

Об этом мужчина оставил отзыв в Facebook

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"Есть 2 посылки, первую повредили, другая приехала без лесов, которые были включены в стоимость доставки. Претензии и заявления оформлены более 10 дней назад, выплаты возмещения нет", – говорится в жалобе.

Клиент пишет, что попытался узнать, в чем проблема на горячей линии и оператор рассказал ему, что выплата всех компенсаций будет только после окончания в стране военного положения.

"Давайте тогда я буду забирать свои посылки и обещать оплатить их доставку после окончания военного положения?", – предложил возмущенный мужчина.

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Что ответили в Новой почте?

В компании отреагировали на жалобу и попросили клиента предоставить все детали, чтобы подробно разобраться в проблеме.

"Сегодня" решили самостоятельно уточнить эту информацию и в "Новой почте" подтвердили, что выплата компенсаций действительно будет производиться только после войны.

Подавать жалобы в отдел компенсаций можно в любой момент, их рассмотрят и в случае одобрительного решения выплатят вам деньги по окончании военного положения.

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Новая услуга

В апреле "Новая почта" запустила новую услугу для украинцев, покинувших страну из-за войны.

Она называется "Вещи из дома за границу" и позволяет отправить личные вещи из Украины в страны Европы с большими скидками.

Скидки составляют от 50% до 80% и зависят от веса отправления и зоны доставки, в которую входит страна – первой или второй.

Обратите внимание, что по этому льготному тарифу можно отправлять только подержанные вещи, они должны быть без этикеток и заводских упаковок действительно вашими личными, а не новой покупкой.

В пределах услуги запрещено отправлять:

  • документы с удостоверением личности;
  • еда;
  • лекарство;
  • алкоголь;
  • электроника (фотоаппараты, ноутбуки, телефоны и т.п.);
  • деньги;
  • именные банковские карты;
  • горючие материалы.

Еще одно ограничение – вес, он не должен превышать 70 кг.

"Сегодня" также писали, где "Новая почта" запускает курьерскую доставку и рассказывали, почему компания изменила облик логотипа.

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