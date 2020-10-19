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Ночные клубы устраивают "ковидные вечеринки": как и почем туда попадают (видео)

19 октября, 14:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Музыка из "закрытых" ночных клубов ночью звучит так громко, что слышно на улицу

В Украине начало действовать новое карантинное зонирование – "зеленых зон" становится все меньше, а вот "красных" и "оранжевых" наоборот. Правительство настоятельно рекомендует кафе и ресторанам или вообще закрыться, или не работать после 22:00. Но, как оказалось, закон писан не для всех. Безответственные владельцы ночных клубов продолжают устраивать вечеринки и даже создают целые сети с паролями и электронными ключами для посетителей.

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О том, как это происходит, узнавали журналисты "Сегодня".

В пятницу вечером на улице Антоновича в Киеве целые группы молодежи будто растворяются в таинственном здании без вывески. Музыка из ночных клубов ночью звучит так громко, что слышно аж на улицу. Но официально они, конечно, не работают.

Тусовщики рассказывают по секрету: их пускают в известный клуб через черный ход. Посетителей проверяют по списку.

"Звонишь по номеру телефона и за деньги заходишь. 500-800 [человек], мне кажется, может быть [на вечеринке]", – рассказывает киевлянин.

Стоимость такого удовольствия может стоить 1 000 гривен за вход и 6 000 гривен за столик. Правда, до полуночи кое-куда зайти можно и бесплатно.

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Сильнее всего такие акции привлекают студентов. Безопасной дистанции на таких вечеринках они, конечно, не придерживаются. Масок тоже не носят. А ведь после вечеринки каждый из молодых людей может поехать в гости к родственникам. Такая проблема есть не только в Украине. В США уже даже провели исследования:

"Наши исследования показывают: молодежь, например, студенты, у которых обнаруживают COVID-19, точно посещали развлекательные заведения в течение предшествующих 14 дней. Риск серьезно заболеть у этой группы населения достаточно низкий, но они идут в бары, клубы или рестораны, а потом приносят болезнь домой: родителям, бабушке, дедушке, тете или дяде. А такие случаи инфицирования уже могут закончиться в больнице смертью пациента", – говорит врач-инфекционист Кливлендской клиники США Кейс Эрмитадж.

Еще один риск "ковидных вечеринок" связан не со здоровьем, а с экономикой. Из-за них страдают те предприниматели, которые придерживаются карантинных постановлений Кабмина. Они действительно закрываются в 10 вечера и просят у власти одного – что-то решить с налогами и финансовой помощью, потому что иначе отрасль увянет полностью.

Напомним, в Верховной Раде все больше говорят о повышении штрафов для бизнеса за нарушение карантина. Но кто их должен выписывать? Корреспондент "Сегодня", например, вызвал полицию на нелегальную массовую вечеринку. Ждал несколько часов, но никто не приехал.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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клуб карантин вечеринка ночные клубы коронавирус Итоги с Олегом Панютой

Источник: Сегодня

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