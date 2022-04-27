Некоторым украинцам раздадут по 1000 долларов – кто может получить

Малые предприниматели могут подать заявки на проект помощи украинским производствам

Крафтовые производители получат поддержку на развитие своего дела / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", Укрпочта, общественная организация TECHBUREAU при поддержке Минцифры запустили проект помощи украинским производствам во время войны.

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, участие в Made in UA Support Project могут принять малые украинские крафтовые производители.

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Условия участия

Речь идет о компаниях, которые остаются в Украине и готовы продолжать деятельность. Сотне из них предоставят по 1000 долларов поддержки – общий бюджет проекта составляет 100 тыс. долларов. Направить деньги можно будет на разные цели:

маркетинг;

улучшение презентации товаров, представленных в магазине;

логистику;

производство.

К участию допускают компании, производящие физические товары, например, декор для дома, одежду, мебель, игрушки и другие вещи. Все они должны быть зарегистрированными в Украине юридическими лицами – ООО или ФЛП 2 или 3 группы. Производства должны быть в Украине и работать здесь во время войны.

Заявки на участие принимают до 10 мая. Оформить и отправить их можно по ссылке. Победителей объявят 24 мая на официальном сайте проекта.

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Бизнес во время военного положения

Ранее "Сегодня" рассказывали, какой бизнес можно запустить со стартовым капиталом 5 тыс. долларов (150 тыс. грн). В современных условиях это может быть интернет-магазин, небольшой киоск или заведение уличной еды. Есть вариант выкупить уже готовый бизнес по чуть-чуть большей цене, активно свое дело продают во Львовской области – владельцы сбывают как интернет-магазины, так и реальные магазины, секонд-хенды, рестораны и даже фермерские хозяйства.

В то же время еще в марте большой бизнес получил возможность от правительства воспользоваться опцией единого налога. Для этого повысили лимит до 10 млрд, снизили процент налога до 2% от оборота, сняли ограничения по количеству рабочих и видов деятельности.

Из-за войны в Украине многие компании временно прекратили свою работу в некоторых регионах. Например, популярный сервис доставки Glovo почти втрое сократил количество курьеров. Однако в апреле компания заявила о возвращении на украинский рынок, хоть и не во все города – работают только в 24 населенных пунктах, а в мирное время услуги оказывали в 38 городах.