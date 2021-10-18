НБУ установил курс доллара и евро на 18 октября

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 18 октября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:
- 1 доллар США – 26,34 грн;
- 1 евро – 30,45 грн;
- 1 злотый – 6,65 грн;
- 10 российских рублей – 3,67 грн.
По сравнению с предыдущим банковским днем, 13 октября, доллар подешевел на 1 копейку, а евро упал в цене на 2 копейки. Злотый и рубли никак не изменились в цене.
Что было с курсом доллара и евро на межбанке
- 13 октября доллар подорожал на 3 копейки в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,37/26,4 грн (покупка/продажа).
- Евро подорожал на 9 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,5/30,53 грн (покупка/продажа).
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.
Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.