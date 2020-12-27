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Назло слухам: продажи пива Corona выросли на фоне коронавируса

27 декабря, 00:22

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В начале пандемии мексиканский пивной бренд ассоциировали с новым вирусом

Несмотря на распространяемые в начале эпидемии коронавируса COVID-19 слухи, что бренд Corona каким-то образом связан с новым вирусом, мексиканское пиво пережило пандемию лучше других, его прибыли даже выросли.

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Об этом пишет CBS News.

Согласно аналитикам с Уолл-Стрит, прибыль пивного подразделения алкогольной компании Constellation Brands, владеющей правами на Corona в США, выросла на 13% в конце лета и осенью.

При этом в начале пандемии многие думали, что пивной бренд пострадает из-за ложной ассоциации с вирусом, вызывающим COVID-19.

В начале 2020 года количество поисковых запросов в Google по словам "пивной вирус" и "коронавирус пива" резко возросло, а инстаграм-аккаунт бренда Corona был переполнен шутками. К примеру, один из комментаторов предлагал сменить название на что-то с меньшим количеством негативных коннотаций – "например, Эбола".

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Но компания решила не обращать внимания на дезинформацию и продолжила запланированный запуск линейки алкогольных напитков под брендом Corona. И, как показало время, это было правильное решение.

После закрытия пивоварен в Мексике в разгар пандемии продажи Corona немного снизились, но уже октябре компания заявила, что скачок продаж пива Corona и других брендов в магазинах более чем перекрыл 50%-е падение продаж в ресторанах. Акции компании Constellation подорожали за год на 14% – до 216 долларов.

Напомним, в середине весны мы сообщали, что мексиканское пиво Corona прекратили выпускать из-за всемирной пандемии коронавирусной болезни COVID-19 .

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Мексика алкоголь пиво коронавирус
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