Налоговый скандал вынудил Facebook избавиться от "дочки" в Ирландии

Facebook закрывает свои холдинговые компании в Ирландии. Эти компании, по данным налоговой службы США, использовались для уклонения от уплаты 9 млрд долларов налогов в США, Великобритании и ряде других стран.

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Об этом пишет The Guardian.

Решение о ликвидации трех ирландских холдинговых компаний Facebook было зарегистрировано Управлением регистрации ирландских компаний. Активы Facebook Ireland Holdings переданы ее материнской компании в США.

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Служба внутренних доходов США (IRS) недавно подала в суд на Facebook. Впрочем, в компании называют другую официальную причину закрытия ирландской "дочки":

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"[Компания] была ликвидирована в результате изменения, которое лучше всего соответствует нашей операционной структуре", – говорится в заявлении Facebook.

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Напомним, ранее западные СМИ также узнали о тайном рекламном соглашении Google и Facebook. Сообщалось, что Facebook согласился не конкурировать с инструментами Google взамен на особые права и привилегии в их использовании.

Кроме того, антимонопольный орган США хочет заставить Facebook продать Instagram и WhatsApp.

Также специалисты неоднократно сообщали о проблемах социальной сети с безопасностью:

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