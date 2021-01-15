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Налоги для ФОПов изменились: сколько платить в 2021 году

15 января, 11:45

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Ставки зависят от размера социальных стандартов

В Украине в 2021 году повышается минимальная зарплата и прожиточный минимум. Таким образом, меняются и налоговые ставки для физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. ФОП).

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    1-я группа ФОП

Для этой группы минимальный ЕСВ – 22% от минимальной зарплаты. То есть с 1 января 2021 года – 1320 гривен, а с 1 декабря – 1430 гривен.

Размер единого налога устанавливают местные власти. Но он не может быть выше 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января. То есть 227 гривен в 2021 году.

  • 2-я группа ФОП

Минимальный ЕСВ – 22% от минимальной зарплаты. Соответственно, с 1 января 2021 года – 1320 гривен, с 1 декабря – 1430 гривен.

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Размер единого налога тоже устанавливают местные власти. Но ограничение другое – не выше 20% минимальной зарплаты на 1 января. То есть 1200 грн в 2021 году.

В тренде
Налоги для ФОПов изменились: сколько платить в 2021 году
  • 3-я группа ФОП

Минимальный ЕСВ – 22% от минимальной зарплаты: с 1 января 2021 года – 1320 гривен, с 1 декабря – 1430 гривен.

Единый налог в двух вариантах:

  • 5% дохода, если предприниматель не зарегистрирован плательщиком НДС;
  • 3% дохода плюс НДС, если предприниматель зарегистрирован как плательщик НДС.

Кроме того, налоги нужно платить на зарплату наемных сотрудников. Минимальная зарплата с 1 января составляет 6000 гривен, а с 1 декабря вырастет до 6500 гривен. Налоги и сборы составляют 19,5% (НДФЛ + военный сбор). То есть сейчас с минималки в 6000 гривен платить нужно 1170 гривен.

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Напомним, с 1 января 2021 года также изменились годовые лимиты доходов ФОП. По ним определяется группа налогоплательщика-упрощенца.

Также физлиц-предпринимателей 1-й группы освободили от уплаты единого налога с декабря 2020-го по май 2021 года. Однако "налоговые каникулы" не коснутся нарушителей условий применения первой группы плательщиков единого налога.

А о том, чего требовали ФОПы от власти, узнавайте из сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Источник: Сегодня

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