Українська
$ 28,5
34,15
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Награждение лучших компаний Украины – в прямом эфире

1 декабря, 14:00

Виталий Семченко Виталий Семченко

Имена победителей огласят 2 декабря

/ Фото: Сегодня

2 декабря состоится онлайн-награждение "ТОП-50 лучших компаний Украины" по версии журнала "Власть денег".

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба издания.

Участников финального рейтинга отбирали из почти двухсот претендентов, которые ранее были отмечены в ежемесячных рейтингах.

"Определить лучших было действительно сложной задачей. На первом этапе редакционный совет отобрал 50 финалистов – это компании, которые наиболее ярко проявили себя. Каждый из 50 участников финального рейтинга предоставил членам жюри максимум информации о своей деятельности. На основании этих и собственных данных члены экспертного жюри составили десятку лучших компаний-2020", – сказано в сообщении.

В тренде
Доллар уверенно дорожает, а курс евро побил рекорд с февраля-2018

Также отмечается, что на сайте dsnews.ua проходило голосование, с помощью которого читатели выбрали главных "лидеров общественного мнения".

Реклама

Имена всех победителей огласят в прямом эфире 2 декабря. А компании, занявшие призовые места, получат особые награды от организаторов. Посмотреть трансляцию можно будет по ссылке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

церемония награждение топ компания
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПов
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПовБизнес
Бизнес грозится уйти в тень. Почему ФОПы протестуют против кассовых аппаратов?
Бизнес грозится уйти в тень. Почему ФОПы протестуют против кассовых аппаратов?Бизнес
Бизнесу обещают деньги за карантин. Зеленский назвал суммы и объяснил, как получить
Бизнесу обещают деньги за карантин. Зеленский назвал суммы и объяснил, как получитьБизнес
Создатели Moderna уже озвучили стоимость одной дозы своей вакцины
Создатели Moderna уже озвучили стоимость одной дозы своей вакциныСША
Карантинную помощь можно будет получить через приложение
Карантинную помощь можно будет получить через приложение "Дія" – МинцифрыБизнес
Зеленский предложил отменить обязательные кассовые аппараты для ФОПов
Зеленский предложил отменить обязательные кассовые аппараты для ФОПовБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять