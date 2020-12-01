Награждение лучших компаний Украины – в прямом эфире

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2 декабря состоится онлайн-награждение "ТОП-50 лучших компаний Украины" по версии журнала "Власть денег".

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Об этом сообщает пресс-служба издания.

Участников финального рейтинга отбирали из почти двухсот претендентов, которые ранее были отмечены в ежемесячных рейтингах.

"Определить лучших было действительно сложной задачей. На первом этапе редакционный совет отобрал 50 финалистов – это компании, которые наиболее ярко проявили себя. Каждый из 50 участников финального рейтинга предоставил членам жюри максимум информации о своей деятельности. На основании этих и собственных данных члены экспертного жюри составили десятку лучших компаний-2020", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что на сайте dsnews.ua проходило голосование, с помощью которого читатели выбрали главных "лидеров общественного мнения".

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Имена всех победителей огласят в прямом эфире 2 декабря. А компании, занявшие призовые места, получат особые награды от организаторов. Посмотреть трансляцию можно будет по ссылке.

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