Мошенники выдают себя за инспекторов Гоструда и вымогают деньги у предпринимателей

В сентябре Госслужба по вопросам труда проводит массовые проверки и аферисты пользуются этим

Мошенники прикидываются инспекторами Гоструда, проводят липовые проверки и требуют у предприятий деньги. Мол, из-за недостатков которые находят в работе. И таких случаев Госслужба по вопросам труда насчитала более десятка. Как распознать аферистов выяснили корреспонденты новостей "Сегодня".

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Чтобы получить доступ к жертвам, аферисты звонили к предпринимателям с разных номеров, а на заставке в мессенджерах использовали фото руководителя службы и представлялись его именем.

"Когда Гоструда выходит с проверками, то есть штрафы и предписания по устранению этих недостатков. Мошенники используют эту схему и предлагают избежать штрафов, чтобы люди перечислили средства", – объясняет Александр Гарбар, главный специалист по вопросам предотвращения и выявления коррупции Гоструда.

Жертв находили в плане проверок, который опубликовали на сайте Гоструда. Один из предпринимателей перевел мошенникам на карту 20 тысяч гривен. Эксперт по кибербезопасности объясняет: аферисты манипулировали эмоциями людей.

"На предприятиях действительно бывают различные нарушения, они могут быть незначительные, но мошенники начинают вести себя так, будто им известно об очень больших нарушениях. Предприниматели начинают нервничать, и вот они уже согласны решить эти проблемы с помощью денег", – отмечает Наталья Бугаева, эксперт по психологической кибербезопасности.

В таких случаях советуют попросить перезвонить позже, а за это время – проверить информацию о так называемых контроллеров. Потому что из Гоструда не поступают такие звонки.

"Этот вопрос находится в плоскости между мошенничеством и коррупцией. Работники Гоструда по вопросам получения неправомерных выгод или каких любых мошеннических действий субъектам хозяйствования не звонят", – говорит Александр Гарбар.

Поэтому руководитель Гоструда обратился в полицию. Заявление там зафиксировали, однако виновных – искать не будут: "Шевченковским управлением полиции по результатам рассмотрения указанного заявления не установлено обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления, в связи с чем сведения в Единый реестр досудебных расследований не вносились".

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Новости "Сегодня" попытались самостоятельно выйти на мошенников, но телефоны, с которых аферисты звонили жертвам, отключены. Эксперты же советуют при столкновении с мошенниками, разговор записывать на диктофон, чтобы к заявлению приложить доказательства. Тогда будет больше шансов найти и наказать виновных.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разобрались в тонкостях подделки документов в Украине и выяснили, какая "липа" самая востребованная. Как оказалось, правоохранители вычисляют тысячи поддельных документов, но настоящая цифра – на порядок больше.

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