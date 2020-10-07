Коронавирус не помешал: мировые миллиардеры разбогатели до рекорда

Выросло не только общее состояние главных мировых богачей, но и их число

Общее состояние долларовых миллиардеров в мире побило абсолютный рекорд и достигло 10 трлн долларов. Предыдущий пик в 8,9 трлн долларов был зафиксирован в 2017 году. Это произошло еще в июле, но данные стали доступны только в начале октября. Богатство выросло из-за V-образного восстановления стоимости активов после пика коронакризиса.

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Об этом свидетельствуют данные аудиторской компании PwC и банка UBS, которые приводит Интерфакс-Украина.

Выросло не только совокупное состояние главных мировых богачей, но и их число. По этим данным, в мире насчитывается 2189 долларовых миллиардеров. Еще в апреле их было 2058 человек.

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Больше всех с 2009 по 2020 год разбогатели миллиардеры из Китая – стоимость их активов выросла в 12,5 раза, до 1,68 трлн долларов. Состояние американских миллиардеров выросло на 170%, до 3,609 трлн долларов.

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В Германии показатель увеличился на 175%, до 595 млрд долларов, в России – на 80%, до 467,6 млрд долларов. Во Франции – на 439%, до 443 млрд. В Индии – на 90%, до 423 млрд долларов. В Гонконге – на 208%, до 356 млрд долларов.

ТОП-5 мировых миллиардеров по версии Forbes сейчас выглядит так:

Джефф Безос. Билл Гейтс. Бернард Арно и семья. Уоррен Баффет. Ларри Эллисон.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, как богатейший человек мира за день заработал рекордные 13 млрд долларов. Как объясняли ранее аналитики, выгоду во время пандемии коронавируса получают владельцы и основатели компаний, деятельность которых напрямую связана с онлайн-торговлей и услугами в интернете. Спрос на их услуги и товары как раз резко возрос.

Кроме того, недавно Илон Маск вылетел из ТОП-5 рейтинга богатейших людей мира.

Ранее новости "Сегодня" также разбирались, чем отличаются жизненные позиции бедных и богатых и существует ли т.н. "предрасположенность к богатству":

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