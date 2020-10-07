Коронавирус не помешал: мировые миллиардеры разбогатели до рекорда

Общее состояние долларовых миллиардеров в мире побило абсолютный рекорд и достигло 10 трлн долларов. Предыдущий пик в 8,9 трлн долларов был зафиксирован в 2017 году. Это произошло еще в июле, но данные стали доступны только в начале октября. Богатство выросло из-за V-образного восстановления стоимости активов после пика коронакризиса.
Об этом свидетельствуют данные аудиторской компании PwC и банка UBS, которые приводит Интерфакс-Украина.
Выросло не только совокупное состояние главных мировых богачей, но и их число. По этим данным, в мире насчитывается 2189 долларовых миллиардеров. Еще в апреле их было 2058 человек.
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Больше всех с 2009 по 2020 год разбогатели миллиардеры из Китая – стоимость их активов выросла в 12,5 раза, до 1,68 трлн долларов. Состояние американских миллиардеров выросло на 170%, до 3,609 трлн долларов.
В Германии показатель увеличился на 175%, до 595 млрд долларов, в России – на 80%, до 467,6 млрд долларов. Во Франции – на 439%, до 443 млрд. В Индии – на 90%, до 423 млрд долларов. В Гонконге – на 208%, до 356 млрд долларов.
ТОП-5 мировых миллиардеров по версии Forbes сейчас выглядит так:
- Джефф Безос.
- Билл Гейтс.
- Бернард Арно и семья.
- Уоррен Баффет.
- Ларри Эллисон.
Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, как богатейший человек мира за день заработал рекордные 13 млрд долларов. Как объясняли ранее аналитики, выгоду во время пандемии коронавируса получают владельцы и основатели компаний, деятельность которых напрямую связана с онлайн-торговлей и услугами в интернете. Спрос на их услуги и товары как раз резко возрос.
Кроме того, недавно Илон Маск вылетел из ТОП-5 рейтинга богатейших людей мира.
Ранее новости "Сегодня" также разбирались, чем отличаются жизненные позиции бедных и богатых и существует ли т.н. "предрасположенность к богатству":
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