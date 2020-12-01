Миллиардеры в США заработали на пандемии коронавируса триллион долларов

Пока украинский бизнес продолжает подсчет убытков из-за коронавирусной пандемии, самые богатые американцы смогли значительно приумножить свое коллективное состояние.

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Об этом сообщает пресс-служба компании statista, ссылаясь на анализ директора Программы по вопросам неравенства и общественного благосостояния в Институте политических исследований Чака Коллинза.

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По его данным, с марта до конца ноября 650 американских миллиардеров в совокупности разбогатели более чем на 1 триллион долларов, или на 34%. Сейчас они совместно обладают капиталом почти в 4 трлн долларов.

Фото: statista

Кроме того, в этом списке появилось 47 новых миллиардеров, а 11 человек выпали из рейтинга как по причине обеднения, так и из-за смерти.

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На первом месте в рейтинге находится владелец компании Amazon и самый богатый человек на планете Джефф Безос. Коронавирус не помешал ему заработать 69,4 млрд долларов, и сейчас его состояние оценивается в 182,4 млрд.

За ним следует гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск, который в этом году поднялся на вторую строчку в списке самых богатых людей в мире. С 17 марта по 24 ноября он впятеро увеличил свое состояние – с 24,6 млрд до 126,2 млрд долларов.

Остальные представители ТОП-5 самых богатых американцев тоже лишь нарастили свое богатство: основатель Microsoft Билл Гейтс – на 11 млрд, глава Facebook Марк Цукерберг – на 47 млрд, а инвестор Уоррен Баффет почти на 22 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось о роли, которую в увеличении состояния американских богачей сыграли президентские выборы в США.

А о том, как украинские бизнесмены выживают во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Сюжет Ольги Косенко Видео: Сегодня

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