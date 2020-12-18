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Миллиардеры стали богаче на 20%: кто заработал во время пандемии

18 декабря, 14:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Аналитики показали статистику по странам

С начала 2020 года 2200 миллиардеров по всему миру заработали 1,9 трлн долл. Их совокупное состояние выросло на 20%, до 11 трлн долларов. При этом сильнее всего разбогатели китайские миллиардеры. На втором месте – американцы, на третьем – французы.

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Такие данные приводят аналитики Forbes.

  • Совокупное состояние 400 китайских миллиардеров увеличилось на 60%, или 750 млрд долл.

Теперь их богатство оценивается в 2 трлн долл. Индекс CSI 300, отслеживающий акции компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, вырос в этом году на 19%.

Больше других разбогател владелец производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань – его состояние с 2 млрд долларов в апреле увеличилось до 62,5 млрд долларов в декабре благодаря IPO компании.

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  • Капитал 600 американских миллиардеров вырос на 560 млрд долл., или 16%.

Он достиг 4 трлн долларов, благодаря росту фондового рынка – индекс S&P 500 прибавил в этом году 13%, а Nasdaq – 38%.

Рекорд установил Илон Маск, состояние которого увеличилось на 110 млрд долл. благодаря росту акций Tesla на 630%. Теперь с состоянием 137 млрд долл. Маск занимает третье место в рейтинге богатейших людей мира, хотя уже поднимался на второе место.

  • Состояние французских миллиардеров выросло на 23%, или 95 млрд долл.

Сейчас их общий капитал – 500 млрд долл. Больше половины прироста обеспечили владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно и совладелица L’Oreal Франсуаза Беттанкур-Мейерс. Акции Louis Vuitton выросли на 30%, в результате чего Арно стал богаче на 35 млрд долл. и с состоянием 148,4 млрд долл. занимает вторую строчку в списке богатейших людей мира. Акции L’Oreal подорожали на 25%, увеличив состояние дочери основателя L’Oreal на 14 млрд долл., до 73,2 млрд долл.

Напомним, ранее стало известно, что в списке миллиардеров США появилось 47 новых лиц в 2020 году.

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А о том, как украинские бизнесмены выживают во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Сюжет Ольги Косенко Видео: Сегодня

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