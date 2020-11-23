Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПов

Нардеп Данил Гетманцев рассказал, почему PPO – это не страшно и не сложно

Большинство предубеждений насчет введения обязательных кассовых аппаратов для представителей малого бизнеса, из-за которого под Верховной Радой уже проходили протесты, являются предрассудками и мифами.

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Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Фантазий у наших оппонентов достаточно, поэтому мы и вынуждены опровергать достаточно большое количество мифов и откровенной лжи", – заявил нардеп назвал инициативу для физлиц-предпринимателей (ФЛП, или по-украински "ФОП") "классной", "нормальной" и "абсолютно европейской".

В частности, Гетманцев привел примеры 14 утверждений о регистраторах расчетных операций (PPO), которые, по его словам, не соответствуют действительности.

1. РРО – это слишком сложно и обременительно для малого бизнеса, особенно – для ФЛП-упрощенцев. Наличие РРО требует найма бухгалтера.

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РРО не создает никаких проблем для реального ФЛП, работающий в легальном поле, поскольку такой ФЛП все равно ведет учет своих продаж для собственных нужд. РРО позволяет делать это даже проще. Опасность возникает только для тех предпринимателей, которые ведут "теневую" деятельность, или вообще выступают прикрытием для крупного бизнеса, поскольку радикально возрастают риски продажи товаров без декларирования реального дохода.

А программное РРО еще проще в работе, чем "физическое".

2. РРО должны применять плательщики единого налога I группы.

РРО не будет применяться плательщиками единого налога I группы (наемных работников нет, годовой доход – меньше 1 млн грн). В нее входят розничная торговля на рынках или предоставление бытовых услуг населению.

3. Плательщик единого налога должен вести первичную документацию учета товаров.

Не нужно вести первичную документацию плательщикам единого налога, кроме тех, кто осуществляет продажу сложной бытовой техники, лекарственных средств и ювелирных изделий (п. 3 ст. 12 Закона о РРО).

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Для выполнения требований достаточно при продаже товара указать цену и количество без необходимости программировать или иным образом вводить первичную документацию учета товара (п. 11 ст. 3 Закона о PPO).

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4. Отмена книги учета доходов означает право налогового осуществлять проверку первичной документации.

Плательщик ведет учет доходов и расходов в свободной и удобной для него форме, электронном или бумажном виде, что и будет достаточной информацией для налогового органа (ст. 296.1 Налогового Кодекса Украины), а государственные органы обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины (статья 19 Конституции Украины).

5. Для предпринимателя введение в РРО большого количества похожих групп товаров является обременительным и требует значительных усилий.

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ГНС обеспечит возможность введения групп товаров в РРО для облегчения процесса ввода данных (например, при продаже строительных материалов, сувениров, бижутерии и т. д.).

6. Каждый предприниматель должен иметь принтер. Это является значительным материальным отягощением для предпринимателя.

У предпринимателя нет обязанности приобретать принтер при применении программного РРО – пункт 2 статьи 3 Закона о РРО. Решение о том, в какой форме (электронной или бумажной) выдавать чек принимает продавец.

7. Каждый предприниматель должен купить "железное" РРО.

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Устанавливать "железное" РРО и платить за его обслуживание либо нанимать дополнительного работника необходимости нет. Программное РРО предоставляется налоговой службой всем плательщикам бесплатно. Программу необходимо скачать на свой смартфон (абз. 35 ст. 2 Закона о РРО).

8. Сервер налоговиков не выдержит большой объем данных от программного РРО.

С момента введения PPO зарегистрировали 49,9 тыс. регистраторjd и 51 млн. cозданных ими фискальных чеков (около 15 млн. чеков ежемесячно). Никаких технических проблем, связанных с объемами трафика и хранения информации не происходило.

У налоговой службы имеется достаточный опыт в создании и администрировании больших баз данных общенационального масштаба, она уверенно справится с администрированием PPO.

9. Находясь в отпуске, предприниматель не сможет закрыть дневной отчет.

Программный РРО работает в режиме онлайн – то есть, предприниматель может закрыть кассу (подать дневной отчет) независимо от своего местонахождения.

10. Статус рынка и объектов на нем неопределен – торговать придется с РРО.

Торговля на рынке предпринимателем I группы не нуждается в применении РРО. Правила торговли на рынках утверждены Приказом Министерства экономики №57-188-84-105, а статус рынка предоставляется по решению органа местного самоуправления.

11. Обязательное применение РРО для сложной бытовой техники не привело к положительным результатам.

Согласно данным Государственной налоговой службы, с момента введения РРО техники (в 2017-2019 годах) поступления от НДС увеличились на 297%. Вывести отрасль из тени полностью не удалось, но есть потенциал.

12. Применение РРО при продаже лекарственных и медсредств привело к закрытию аптек.

Данная информация не соответствует действительности. Количество открытых/закрытых аптек до и после введения РРО находится на одном уровне. К 1 сентября разница между количеством аптек до введения РРО (с 2018 года) и после уменьшилась на 495 аптек, что обуславливается исключительно ситуацией на рынке. При этом Украина уступает своим странам-соседям по уровню нагрузки на одну аптеку (до 2000 человек). В Польше этот показатель – 2800, в Венгрии – 4300, в Словакии – 2700.

13. При проведении программирования РРО необходимо вносить УКТ ВЭД (Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности) для всех товаров.

Вносить УКТ ВЭД обязательно только для подакцизной группы товаров (п. 11 ст. 3 Закона о РРО).

14. Рисковые виды деятельности не обоснованы.

Они обоснованы высокой доходностью предметов торговли, их опасностью при неконтролируемом обращения либо массовостью. А теневой оборот таких товаров создает нечестную конкуренцию для легального бизнеса, который создает рабочие места и платит налоги. Поэтому речь идет о о защите легального бизнеса от "теневиков".

Напомним, что 17 ноября Верховная Рада вновь не согласилась отсрочить требование к физлицам-предпринимателям об использовании кассовых аппаратов на год – до 1 января 2022 года.

Поэтому сайт "Сегодня" разбирался, насколько реален риск того, что малый бизнес в Украине перейдет в тень или закроется вовсе.

Видео: Сегодня

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